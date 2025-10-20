6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης: Οι προοπτικές και οι προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets

Στις προοπτικές και προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets, επικεντρώθηκε το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης (#famc25) που διοργάνωσε η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, με εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο από την πολιτική και θεσμική ηγεσία και από την επενδυτική κοινότητα.

Στις προοπτικές και προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets, επικεντρώθηκε το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης (#famc25) που διοργάνωσε η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, με εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο από την πολιτική και θεσμική ηγεσία και από την επενδυτική κοινότητα.

Το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών #famc25, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, με την υποστήριξη της ethosEVENTS. Η συμμετοχή στo συνέδριο έγινε με φυσική παρουσία, ενώ υπήρχε και δυνατότητα παρακολούθησής του online μέσα από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της Ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του ο κ. Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ) & Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Trust, ανέφερε ότι η ΕΘΕ αριθμεί 41 μέλη, καλύπτοντας το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης. Με βάση τα στοιχεία της 30/9, οι εταιρείες αυτές απασχολούν περίπου 700 εργαζόμενους και διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους περίπου 47 δισ. ευρώ αυξημένα καρά 20% από το 2024, χάρη σε εισροές νέων κεφαλαίων και στις υψηλές αποδόσεις.

Από αυτά, περίπου το 60% αντιστοιχεί σε αμοιβαία κεφάλαια, 26% σε χαρτοφυλάκια υπό διαχείριση, 12,5% σε ΑΕΕΑΠ και 1,5% σε οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων. Ο κ. Αίσωπος επεσήμανε ότι τα κεφάλαια υπό διαχείριση θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερα, υπό κατάλληλες συνθήκες, εάν υπήρχε καλύτερος συντονισμός πολιτείας, πολιτών και διαχειριστών.

Στο 1o πάνελ του Συνεδρίου, ο συντονιστής κ. Γιώργος Τσόπελας, Πρόεδρος της McKinsey & Company Ελλάδας και Κύπρου, κατά την εισαγωγική του παρουσίαση, αναφέρθηκε στην τρέχουσα οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, στην ανάγκη περαιτέρω διαρθρωτικών αλλαγών στον τομέα των επενδύσεων ώστε να ενισχυθεί η σύγκλιση με την Ευρώπη.

Η κα. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μίλησε για τις προκλήσεις και τις αναγκαίες ρυθμιστικές αλλαγές στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. Επεσήμανε ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελούν αλλαγές όπως αυτές που θεσπίζονται με τον νόμο 5193/2025 και φέρνουν την ελληνική αγορά στο ίδιο επίπεδο με άλλες χώρες.

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH Ασφαλιστικής, αναφέρθηκε στον ρόλο του ασφαλιστικού κλάδου και του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες επενδύσεις, αντιμετώπιση κενών στην αποταμίευση και στην κάλυψη, προώθηση της πράσινης μετάβασης και ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σημαντικά, είπε, αλλά απαιτούνται δομικές αλλαγές, άρση των αντικινήτρων και δημιουργία νέων κινήτρων για την κατεύθυνση των επενδύσεων σε τομείς όπως η πράσινη μετάβαση και η ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, τ. ΤΑΝΕΟ), επεσήμανε ότι η ΕΤΑΕ είναι το εθνικό ταμείο επενδύσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Τα συνεργαζόμενα κεφάλαια λαμβάνουν ανεξάρτητες επενδυτικές αποφάσεις, χωρίς παρέμβαση από την ΕΑΤΕ, επενδύοντας σε ελληνικά ταλέντα και επιχειρήσεις. Διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 38 funds (σύντομα 40), αριθμός που χαρακτηρίζεται σημαντικός για την Ελλάδα. Συνεργάζεται με διεθνείς κολοσσούς συμβάλλοντας σε πρωτοφανή για την Ελλάδα γεγονότα, όπως η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής από τη Masdar. Ακολούθως αναφέρθηκε στο ελληνικό ταλέντο ως βασικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση επενδυτών και στην πρόκληση της αξιοποίησής του.

Ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφέρθηκε στην ανάγκη για αισιοδοξία, στρατηγικές ενέργειες και παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τόσο προς διεθνείς όσο και προς εγχώριους επενδυτές, θεωρώντας βασικό στοιχείο την προώθηση των καλών μηνυμάτων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς προς τις αναπτυγμένες αγορές. Το επόμενο βήμα είναι η κινητοποίηση των εγχώριων επενδυτών / αποταμιευτών, οι οποίοι όμως δεν πείθονται εύκολα από συνέδρια ή διαλέξεις περί αποταμίευσης.

Ο Καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ, μίλησε για το επενδυτικό κενό και την κρίσιμη ανάγκη για στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Ανέδειξε τις προκλήσεις και τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση και διατήρηση επενδύσεων, τονίζοντας την αντίθεση μεταξύ της επενδυτικής αναγκαιότητας και των άμεσων αναγκών κατανάλωσης του μέσου νοικοκυριού. Ως προς την εσωτερική χρηματοδότηση, σχολίασε ότι η αποταμίευση του μέσου ελληνικού νοικοκυριού είναι αρνητική εδώ και πολλά χρόνια ενώ κατά την ανάκαμψη δίνεται πάλι προτεραιότητα στα ακίνητα. Ως προς την εξωτερική χρηματοδότηση, ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι «εύκολες» ξένες επενδύσεις -κυρίως σε εξαγωγές προϊόντων-υπηρεσιών, λόγω μικρής εσωτερικής αγοράς- και ότι οι επόμενες θα είναι πιο απαιτητικές.

Ο κ. Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ), αναφέρθηκε στην ανάγκη για περισσότερες μεταρρυθμίσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης. Αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αποταμίευσης, πχ με την θέσπιση φορολογικών κινήτρων αποταμίευσης, ιδίως για τους νέους, με αναφορές και στο συνταξιοδοτικό όπου επεσήμανε θέματα που αφορούν στην καθυστέρηση της διαδικασίας για την επένδυση του ενεργητικού του ΤΕΚΑ και ως προς την νομοθεσία των ΤΕΑ όπου, αντί να υιοθετούνται επιτυχημένα συστήματα, όπως π.χ. το ολλανδικό ασφαλιστικό σύστημα, η Ελλάδα φτιάχνει δικά της και μάλιστα ημιτελή και πάντα με τον επεμβατικό ρόλο του κράτους στο «πορτοφόλι του Έλληνα». Περίπου το 70% του ελληνικού πλούτου βρίσκεται σε ακίνητα, 20% σε καταθέσεις και μόλις 10% αλλού, γεγονός που θεωρείται εξαιρετικά συντηρητικό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέλος, αναφερόμενος στον αδύναμο δεύτερο πυλώνα, επισήμανες ότι να ενισχυθεί και να κατευθύνει τα ποσά που συσσωρεύονται, εκατομμύρια, σε έργα υποδομών.

Ενδιαφέρουσες απόψεις και εκτιμήσεις παρατέθηκαν στο 2ο πάνελ με τίτλο: «Real Assets: Προοπτικές, Διαχείριση και Εποπτεία».

Ο κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ – Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών συντόνισε τη συζήτηση και έθεσε τους βασικούς άξονές της. Μεταξύ των ερωτήσεων επεσήμανε την θεαματική άνοδο τιμών στα real assets, την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων και έθεσε το ερώτημα αναφορικά με την στροφή των επενδυτών στα private markets, έκανε δε μνεία του ότι οι εναλλακτικοί οργανισμοί επενδύσεων (ΑIFS) δεν είναι ακόμα ιδιαιτέρως διαδεδομένοι στην Ελλάδα.

Η κα. Θεώνη Αλαμπάση Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφέρθηκε στην αγορά των οικιστικών ακινήτων. «Το πρώτο τρίμηνο του 2025 υπάρχει αύξηση. Η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά. Σε εξέλιξη βρίσκονται πολλά έργα ανάπλασης. Η δυναμική είναι μεγάλη. Οπότε είναι ένας κλάδος που θα πρωταγωνιστήσει. Τα ακίνητα δεν επαρκούν και ο στόχος του υπουργείου είναι να δει που μπορεί να παρέμβει και να αυξήσει το οικιστικό απόθεμα. Δεν μπορεί να βρεθεί μια μαγική λύση απευθείας. Δύο είναι οι πυλώνες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη: Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με σταθερή πολιτική κατάσταση και ο χρηματοοικονομικός εγγραματισμός».

Ο κ. Μιχαήλ Φέκκας, Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επεσήμανε: «Ξεχωρίζω την ενεργειακή μετάβαση (ΑΠΕ, αποθήκευση, διασύνδεση). Tα βιομηχανικά ακίνητα και τις ψηφιακές υποδομές. Είναι ένα ελκυστικό προφίλ για τα μακροπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια. Η στροφή σε cloud και ΑΙ αυξάνει εκθετικά τις ανάγκες για υπολογιστική ισχύ, άρα θέλουμε ενέργεια και συνδεσιμότητα. Υπάρχουν νέες δυνατότητες μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, έχουμε τα ELTIF που είναι μια μεγάλη ευκαιρία για επένδυση». Ανέφερε επίσης ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ρυθμίζει για να απελευθερώσει και όχι να περιορίσει. Όλες οι παρεμβάσεις είναι για να υπάρξει μια θεσμική αξιοπιστία στο οικοσύστημά μας και να προσελκύσουμε μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

Η κα. Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting General Manager, Hellenic Bank Association, τόνισε ότι «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα ξεπέρασε την βουτιά οικονομικού θανάτου. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε με ρεαλισμό την κατάσταση. Καταφέραμε μετά από χρόνια ύφεσης να έχουμε ένα θετικό πρόσημο ανάπτυξης και θα διατηρηθεί σε αξιοπρεπή επίπεδα. Σήμερα οι πολίτες ανακτούν το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις, ο τραπεζικός κλάδος τα τελευταία 5 χρόνια στηρίζει την οικονομία. Επιβιώσαμε με προοπτική. Να ξεχωρίσουμε τον ιδιώτη επενδυτή (ψάχνει ασφάλεια και την αποταμίευση) από τον θεσμικό (το χρηματιστήριο έχει ανέβει κατά 38% με τον τραπεζικό κλάδο να ηγείται) και τον νομικό επενδυτή. Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είχε θετική πιστωτική επέκταση 16,2% και είναι δεύτερο στην ευρωζώνη».

Ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Deputy CEO, Financial Institutions and Investments, ανέφερε ότι «τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ένα δημοσιονομικό θαύμα, οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν ξεπεράσει τους ευρωπαϊκούς, αλλά ταυτόχρονα παρατηρούμε αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων με ποσά διπλάσια (7,5 δισ.). Όλα αυτά συμβάλλουν στην σύγκλιση του investment gap και τα βήματα που πρέπει να κάνουμε δεν είναι πολύ μεγάλα. Δρομολογούνται μεγάλα έργα, νέος αγωγός με την Ιταλία, έργο του ΑΔΜΗΕ κτλ. Η αποθήκευση ενέργειας, νερού και τα ψηφιακά έργα θα προσελκύσουν μεγάλα κεφάλαια την επόμενη πενταετία. Είναι αποδεδειγμένο ότι προσελκύουμε νέες επενδύσεις και θα είναι περισσότερες αν μειωθεί η γραφειοκρατία και επιταχυνθούν οι αδειοδοτήσεις. Συμμετέχουμε σε 9 βασικούς τομείς της οικονομίας. Σαν Υπερταμείο εστιάζουμε και στη νέα γενιά των real assets όπως η ενέργεια και η διαχείριση των υδάτων. Στον εθνικό σχεδιασμό υπάρχουν πολλά έργα στον χώρο του νερού, αξίας δισεκατομμυρίων. Θα είμαστε anchor investor».

Τον συντονισμό στο fireside chat με τίτλο: Investments in Shipping είχε η κα. Μαρίνα Βασιλικού, Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ). Σε αυτό φιλοξενήθηκε ο κ. Iωάννης Ν. Κοτζιάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, Ιδρυτικό Στέλεχος Xclusiv Shipbrokers Inc., ο οποίος παρουσίασε κάποια στοιχεία της Xclusiv Shipbrokers και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στις αξίες των πλοίων. Μέσα σε μία 15ετία υπάρχουν αυξομειώσεις. Βλέπουμε πόσο μεγάλες διαφορές υπάρχουν, καθώς ένα πλοίο έχει πολλά έξοδα και το μόνο έσοδο είναι ο ναύλος. Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον την περιόδο της post covid είναι ότι οι αξίες των πλοίων βρίσκονται αρκετά πιο ψηλά από όσο έπρεπε να είναι. Υπάρχουν και οι επενδυτές που βλέπουν μέσα στη ναυτιλία καλές αποδόσεις είτε με κάποιο join venture ή μέσω εισηγμένων εταιρείων, αλλά και με leasing. Υπάρχει ένα financial mindset που αλλάζει και μπορούμε να πούμε ότι κρατάμε την παράδοση και την εκσυγχρονίζουμε με το σήμερα».

Στο fireside chat με τίτλο «Γεωπολιτικές Εξελίξεις», ο κ. Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος της ΕΘΕ, φιλοξένησε τον κ. Δημήτριο-Βασίλειο Κόκκινο, Καθηγητή Γεωπολιτικής της Ενέργειας και Διευθύνοντα Σύμβουλο της DVK Consultants LLC-Dubai. Ο κ. Κόκκινος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει η προεδρεία Τραμπ. Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Τουρκία, η οποία επικεντρώνεται στο Ισραήλ. Όσον αφορά την Ουκρανία, εκτίμησε ότι η διπλωματία του «κόκκινου χαλιού» απέτυχε και ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί με άγνωστη κατάληξη. Όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ αποτελεί το κέντρο των εξελίξεων. Αναφέρθηκε επίσης στα τεράστια οικονομικά συμφέροντα πίσω από την πρόταση για την τουριστική αξιοποίηση της Γάζας. Τέλος εκτίμησε ότι η νέα ηγεσία της Συρίας, υπό τον Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, κλίνει πλέον προς την Δύση και κυρίως τις ΗΠΑ.

Στο θέμα «Property Investing in Greece» επικεντρώθηκε το 3ο πάνελ του 6ου συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης.

Την συζήτηση συντόνισε ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος, Prodea Investments – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Ειδικότερα, ο κ. Ιωάννης Γκάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Astika Akinita, ανέφερε ότι μετά την 10ετή κρίση όπου το τραπεζικό σύστημα ταλαιπωρήθηκε πολύ, το real estate ήταν μια «κακή κουβέντα». Όταν η οικονομία άρχισε να αναπτύσσεται, μπήκαμε στη λογική του πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα κεφάλαια με βάση τις προοπτικές της αγοράς. Η Alpha ξεκίνησε από μικρό χαρτοφυλάκιο, οπότε πάρθηκε απόφαση μέρος των επενδύσεων να είναι στο real estate. Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης έχουμε αποφασίσει να επενδύουμε σε core ακίνητα. Εστιάζουμε και στα γραφεία, γιατί τα καλά γραφεία λείπουν από την χώρα, ενώ μας ενδιαφέρει επίσης το retail όπως και τα logistics.

Επεσήμανε επίσης ότι η αγορά είναι σε πορεία για να αλλάξει. Η ελληνική οικονομία σε μάκρο επίπεδο δίνει τα εχέγγυα για να έρθουν ξένοι επενδυτές. Πρέπει όμως και οι Έλληνες επενδυτές να έρθουν, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ξένους επενδυτές νέα προϊόντα, όπως είναι τα REITs.

Ο κ. Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος, PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π., ανέφερε ότι «Έχουμε 4-5 κλάδους δραστηριότητας στα ακίνητα. Ο τουρισμός είναι ένας τομέας επένδυσης, αναφερόμενος και στην σημερινή ανακοίνωση της εταιρίας του για 2 ξενοδοχεία στην Κω. Άλλος τομέας επένδυσης είναι τα logistics, καθώς και η ανάπτυξη φοιτητικών εστιών (η εταιρίας του έχει ήδη 12 και αναπτύσσουν άλλες 5). Επίσης κάποιες μικρότερες δραστηριότητες, όπως στην οινοποιία». Εκτίμησε δε, ότι το θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ έχει διαφορές ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατα έγινε μια επικαιροποίηση του καθεστώτος. Λύθηκαν κάποια προβλήματα, αλλά έγινε και ένα βήμα πίσω ως προς το φορολογικό πλαίσιο το οποίο χειροτέρεψε λίγο, χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική. «Θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον αυτό θα βελτιωθεί», τόνισε.

Ο κ. Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος Trade Estates ΑΕΕΑΠ, Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής, ανέφερε πως είχαν διαπιστώσει από έρευνες ότι οι κλάδοι στους οποίους έχουν εξειδίκευση είναι πολύ δυναμικοί (εμπορικά κέντρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά), όπως και πολύ μεγάλα ακίνητα logistics για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο. «Είχαμε δει την επικείμενη τάση συγκέντρωσης, που στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλότερη λόγω της 15ετούς κρίσης. Είμαστε η μοναδική εταιρεία που είμαστε απολύτως εξειδικευμένη και ο χρόνος μας επιβεβαιώνει για την επιλογή μας αυτή. Διαγνώσαμε την ανοδική προοπτική της ελληνικής αγοράς και τα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης που υπάρχουν. Βλέπουμε θετικά την αγορά και πιστεύουμε ότι μέχρι το 2031 θα έχουμε ξεπεράσει το 1 δισ. Καταφέρνουμε και αποδίδουμε σημαντικές αποδόσεις για τους long επενδυτές».

Η κα. Δέσποινα Χαμηλάκη, Managing Partner, Grivalia, σημείωσε ότι «οι περισσότερες τράπεζες έχουν την ίδια λογική πλέον και αναζητούν assets που να έχουν νόημα για εμάς. Το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο είναι πλέον στο 1,5 δισ.». Υπάρχει πλάνο για γραφεία με long term μισθώσεις και ενοίκια σε φυσιολογικά επίπεδα. Χρειάζεται και redevelopment το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο όπου και εκεί θα επενδυθούν περί τα 100 εκατ. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι λίγο υψηλότερη του 7%. Η ίδια επεσήμανε ότι «σχετικά με τους επενδυτές είμαι λίγο πιο απαισιόδοξη, καθώς έβλεπα μεγαλύτερη κινητικότητα το 2016 σε σχέση με τώρα. Το μόνο που βλέπω ότι ενδιαφέρει είναι τα εμπορικά κέντρα και φυσικά τα residentials και τα student houses.

Ο κ. Γεώργιος Ελεκίδης, Managing Director, Bain Capital, ανέφερε ότι «έχουμε διαχειριστεί και διαχειριζόμαστε ακίνητα όλων των τύπων σε όλη την Ελλάδα. Κάποια από αυτά τα αναπτύξαμε με σκοπό να τα κάνουμε core asset για core επενδυτές. Έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε την ελληνική πραγματικότητα. Το μάκρο αυτή τη στιγμή είναι θετικό και σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Κοιτάμε ευκαιρίες και σε δανειακά χαρτοφυλάκια και σε real estate. Γενικά έχουμε μια καλή εμπειρία, από εκεί και πέρα είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν, όπως ο όγκος της αγοράς. Δεν είμαστε Ισπανία, αλλά μπορούμε να είμαστε Πορτογαλία, που έχει developers, αλλά έχει και επενδυτές. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τις αλλαγές στους νόμους όπως πρόσφατα με τον ΝΟΚ. Πρέπει να είναι πιο προβλέψιμα τα πράγματα».

Στο fireside chat με τίτλο «Επενδύσεις σε χρυσό και σε πολύτιμα μέταλλα», που συντόνισε ο κ. Αλέξανδρος Τσουκόπουλος, Chief Investment Officer, Asset Wise CAPITAL MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., ο κ. Michael Oliver, Founder & Chief Analyst, Momentum Structural Analysis, LLC, ανέφερε ότι αυτή την περίοδο η προσφορά σε ασήμι είναι πολύ «σφιχτή», καθώς την τελευταία πενταετία η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την παραγωγή. Αυτό συμβαίνει επειδή το ασήμι αποτελεί μικρό μέρος της παραγωγής ορυχείων άλλων μετάλλων, όπως χαλκού και μολύβδου και όχι ορυχείων αργύρου. Τώρα λοιπόν αρχίζουν όλοι να συζητούν για το ασήμι, η τιμή του οποίου έπιασε τα υψηλά του 1980 και του 2011, που ήταν στα 50 δολάρια. Αυτή τη στιγμή η τιμή μιας ουγγιάς ασημιού είναι στο 1,23 της ουγγιάς του χρυσού. Ιστορικά, οποιαδήποτε αναλογία κοντά στο 1, θεωρείται πολύ χαμηλή και είναι πολύ πιθανό να δούμε μία «έκρηξη» στην τιμή του ασημιού. Ως προς το χρυσό η εκτίμηση του είναι ότι η τιμή του θα συνεχίσει να ανεβαίνει καθώς, στην ταραγμένη περίοδο που ζούμε, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν το 1929 και το 1932, ο χρυσός παραμένει το ασφαλές καταφύγιο.



Στο 4o πάνελ με θέμα «Private Investing in Greece», ο συντονιστής κ. Απόστολος Ταμβακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του EOS Capital Partners, μίλησε για το σημερινό οικοσύστημα venture capital και έθεσε το ερώτημα αν είναι βιώσιμο για τα επόμενα 5 χρόνια ή αναμένονται σημαντικές αλλαγές. Ακολούθως έθεσε, μεταξύ άλλων, ερώτημα για το θεσμικό πλαίσιο και έκλεισε εκτιμώντας ότι η αγορά θα διπλασιαστεί σε διαχείριση κεφαλαίων τα επόμενα 2-2,5 χρόνια.

Η κα. Νατάσα Στάμου, Β’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θεωρεί βιώσιμο το μοντέλο, χάρη στο σταθερό θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι το κύριο ζητούμενο δεν είναι απλά η βιωσιμότητά του, αλλά αν αυτό μπορεί να φέρει ανάπτυξη. Για το μέλλον προέβλεψε δύο τάσεις, μία υπερσυντηρητική, δηλαδή μακροχρόνιες σταθερές επενδύσεις και μία με έμφαση στην καινοτομία και στο tokenization. Για το ζήτημα του exit, διερωτήθηκε μήπως η απάντηση τελικά είναι η αύξηση σε listed private equity funds.

Η κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ π. ΤΑΝΕΟ), έκανε λόγο για τη σημαντική εξέλιξη και τις μελλοντικές προοπτικές του επενδυτικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τη μεγάλη κινητοποίηση κεφαλαίων και τις θεσμικές αλλαγές. Αναμένει την εγκατάσταση και σύσταση στην Ελλάδα μεγαλύτερων επενδυτικών κεφαλαίων (funds), με περιφερειακή διάσταση. Ως προς τη βιωσιμότητα, πιστεύει ότι χρειάζονται επιτυχίες ώστε να προβληθεί η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός, με ευθύνη όλων των πλευρών, καθώς και μεγαλύτερα σχήματα, αλλά με συμπληρωματικότητα στα skills. Θεωρεί υποδειγματικό το ΑΚΕΣ και θετική την επιστροφή θεσμικών επενδυτών, ενώ συμφωνεί πως πρέπει να μειωθεί το βάρος των εποπτικών κεφαλαίων. Μεγάλη μάχη, οι επενδύσεις από ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά ταμεία, τόνισε.

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος ΔΣ IDEAL Holdings δήλωσε πιο ριζοσπαστικός υποστηρίζοντας τη μείωση της κρατικής εμπλοκής, την αναζήτηση κεφαλαίων εκτός συνόρων και την αλλαγή του mandate, ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις εκτός Ελλάδας και ακολούθως η προσέλκυση στελεχών μέσω υψηλών αμοιβών. Θεωρεί την Ελλάδα επενδυτική ευκαιρία, αλλά προβληματική στo exit των επενδυτών. Αναφέρθηκε στα συν και πλην ενός εισηγμένου fund, καθώς και στην ανάγκη ενός σοβαρού πλαισίου, όπως εκείνο των ΗΠΑ.

Ο κ. Μάρκος Bερέμης, Εταίρος Big Pi Ventures Capital, Συνιδρυτής Upstream, Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, θα ήθελε να δει το private equity να γίνεται ατμομηχανή και στην Ελλάδα, ξεπερνώντας με κεφάλαια το ζήτημα της μικρής αγοράς και αξιοποιώντας ταλαντούχους managers. Θεωρεί ατέλεια ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές μη επαγγελματοποιημένες μεσαίου μεγέθους -οι οποίες ωστόσο για το private equity έχουν προοπτικές-, καθώς και το τεχνολογικό χάσμα, στη γεφύρωση του οποίου μπορεί να συμβάλει ελληνικό ταλέντο που σήμερα βρίσκεται στο εξωτερικό.

Ο κ. Γιώργος Μαυρίδης, Πρόεδρος SouthBridge ADVISORS ΑΕΔΟΕΕ, μίλησε για την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές του ελληνικού επενδυτικού οικοσυστήματος, χαρακτηρίζοντας την εγχώρια αγορά ουσιαστικά ανεκμετάλλευτη. Υπογράμμισε την ανάγκη εστίασης στους τομείς όπου οι Έλληνες επενδυτές έχουν γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θεωρεί σημαντικότερο όλων στα επενδυτικά κεφάλαια την ομάδα, όχι ως συνένωση αλλά ως εκ των έσω ανάπτυξη. Ως προς τα συνταξιοδοτικά ταμεία, κρίνει πως δεν είναι αρκετά εύρωστα ώστε να επικεντρωνόμαστε σε αυτά, τη στιγμή που υπάρχει θάλασσα κεφαλαίων που ψάχνουν αποδόσεις.