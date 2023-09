Επιτακτική η υιοθέτηση φιλοσοφίας «Zero Waste» από τις επιχειρήσεις του κλάδου καφεστίασης & φιλοξενίας

Από τον Νοέμβριο του 2022, που ξεκίνησε τη λειτουργία της η πλατφόρμα Zero Waste HoReCa Hub έχουν γίνει μέλη περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις.

Με γνώμονα ένα καλύτερο και βιώσιμο αύριο, όλο και πιο πολλές επιχειρήσεις του κλάδου της καφεστίασης & φιλοξενίας στη χώρα μας επενδύουν για να μειώσουν τα απορρίμματα που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και να αυξήσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης, βοηθώντας σημαντικά τη χώρα μας να πιάσει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Coca-Cola στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) δημιούργησε το δίκτυο Zero Waste HoReCa και την ψηφιακή πλατφόρμα Zero Waste HoReCa Hub.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει μιλώντας στη Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης «μέσω αυτής της καινοτόμου πρωτοβουλίας που θέτει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, το θέμα του Zero Waste στον κλάδο της καφεστίασης & φιλοξενίας, επιχειρούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά, ώστε να στραφεί γρήγορα και αποτελεσματικά ο συγκεκριμένος κλάδος προς την Μηδενική Παραγωγή Απορριμμάτων (Zero Waste)».

Από τον Νοέμβριο του 2022, που ξεκίνησε τη λειτουργία της η πλατφόρμα Zero Waste HoReCa Hub έχουν γίνει μέλη περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις HoReCa, ενώ δεκάδες επιχειρήσεις συνεχίζουν να εγγράφονται κάθε εβδομάδα. Σύμφωνα με τον κ. Κυρκίτσος, το σημαντικό δεν είναι μόνο ο μεγάλος αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων, αλλά το ποσοστό πρόληψης/ανακύκλωσης/κομποστοποίησης που επιτυγχάνουν με την καθοριστική βοήθεια της πλατφόρμας, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους. «Σκεφτείτε ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων-μελών της πλατφόρμας, ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 54% και άρα μόνο το 46% των συνολικών απορριμμάτων τους καταλήγει ως σύμμεικτα προς τους δήμους» επισημαίνει ο κ. Κυρκίτσος. Επίσης, τονίζει ότι το συγκεκριμένο ποσοστό είναι 11 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των επιχειρήσεων HoReCa της Ελλάδας, που ανέρχεται σε λιγότερο από 5%. «'Αρα, κάναμε μία πολύ δυναμική και εντυπωσιακή αρχή και θα συνεχίσουμε έτσι υποστηρίζοντας όλες τις επιχειρήσεις HoReCa που επιθυμούν να συνδέσουν τη λειτουργία τους με την πορεία προς το Zero Waste. Ας μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις καφεστίασης & φιλοξενίας στην Ελλάδα είναι περίπου 112.000, συνεπώς έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε στο στόχο μας» αναφέρει ο ίδιος.

Πρόσφατα απονεμήθηκαν οι πρώτες Zero Waste διακρίσεις σε 53 επιχειρήσεις - μέλη του κλάδου HoReCa. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τις επιδόσεις των 53 επιχειρήσεων που διακρίθηκαν, οι οποίες πέτυχαν ποσοστό της τάξης περίπου 63%, που είναι σαφώς μεγαλύτερο από το μέσο όρο των επιχειρήσεων-μελών της πλατφόρμας (54%) και φυσικά από το μέσο όρο της Ελλάδας (<5%)» υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν είναι μόνο η υψηλή επίδοση των επιχειρήσεων, αλλά το γεγονός ότι αυτή την πορεία προς το Zero Waste, την ήθελαν, την αγάπησαν και θα συνεχίσουν να την υπηρετούν και στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι τελικά και το μεγαλύτερο όφελος που φέρνει η πλατφόρμα μας για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία».

Τα οφέλη για επιχειρήσεις και περιβάλλον

Πώς βλέπουν όμως οι επιχειρήσεις του κλάδου της καφεστίασης & φιλοξενίας στην Ελλάδα τη μετάβασή τους στην εποχή του zero waste και τι ενέργειες κάνουν προς αυτή τη κατεύθυνση; Όπως επισημαίνει ο κ. Κυρκίτσος, την βλέπουν πάρα πολύ θετικά, διότι μέρος της υποστήριξης που λαμβάνουν από την πλατφόρμα, είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση ως προς τα συνολικά οφέλη που αποκομίζουν, όπως για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, τον θετικό αντίκτυπο σε κοινωνία - περιβάλλον - οικονομία και τέλος για τη σημαντική μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Η μείωση του λειτουργικού τους κόστους επιτυγχάνεται με ενέργειες και πρωτοβουλίες πρόληψης και κυρίως, μετά την εφαρμογή του ´Πληρώνω Όσο Πετάω' στους δήμους, που θα πληρώνουν με βάση τα πολύ λιγότερα σύμμεικτα απορρίμματα που θα παράγουν, αφού θα έχουν πετύχει υψηλά ποσοστά Zero Waste. Άρα, οι επιχειρήσεις HoReCa συμμετέχουν στην πλατφόρμα, ενημερώνονται, εκπαιδεύονται και ακολουθούν άμεσα τις κατευθύνσεις μας για Πρόληψη - Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση. Επίσης, σημειώνει ότι η συμμετοχή μιας επιχείρησης στην πλατφόρμα, όχι μόνο είναι εντελώς δωρεάν, αλλά επιπλέον οι επιχειρήσεις μπορούν να κερδίσουν χρηματικά έπαθλα και δωρεάν προβολή αλλά και την χρυσή, αργυρή ή χάλκινη Zero Waste διάκριση, που αναδεικνύει την εξαιρετική προσπάθειά τους.

Τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να κομποστοποιηθούν από μία επιχείρηση HoReCa κυμαίνονται από μερικούς τόνους έως δεκάδες, ετησίως, ανάλογα με το είδος (καφέ, μπαρ, εστιατόριο, ξενοδοχείο) το μέγεθος και την πληρότητα της επιχείρησης. Ήδη, η πλατφόρμα έχει συμβάλλει στη βελτίωση των συνολικών δεδομένωντης χώρας. Με ποσοστό που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 54% των επιχειρήσεων-μελών της πλατφόρμας σε σχέση με το <5% του μέσου όρου των επιχειρήσεων του κλάδου στην Ελλάδα, που αντιστοιχεί με περίπου 0,75 τόνους υλικών που ανακυκλώνονται, ανά επιχείρηση, ετησίως.

Μπορούν όμως δράσεις όπως το Zero Waste HoReCa να βελτιώσουν συνολικά τις επιδόσεις της χώρας ως προς τους στόχους της για την ανακύκλωση; «Με βεβαιότητα ναι» απαντά ο κ. Κυρκίτσος. «Για παράδειγμα για τις 53 επιχειρήσεις που διακρίθηκαν, επεξεργαστήκαμε πλήρως τα στοιχεία και διαπιστώσαμε ότι ανακτούν και αξιοποιούν στο πλαίσιο της λειτουργίας τους περίπου 51 τόνους υλικών ετησίως επιπλέον της μέσης ανακτούμενης ποσότητας των επιχειρήσεων HoReCa της Ελλάδας. Είμαστε πολύ κοντά, αυτές τις εξαιρετικές επιδόσεις να τις πετύχουμε στο σύνολο των επιχειρήσεων της πλατφόρμας, που σήμερα είναι 1.200 και σε λίγα χρόνια θα γίνουν 5.000. Τότε, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της πλατφόρμας (η εκτίμηση μας είναι 2.000 - 5.000) θα μιλάμε για πολλές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες τόνους υλικών που θα έχουν ανακυκλωθεί στην Ελλάδα, που σημαίνει βελτιώνουμε σαφώς και διακριτά τους στόχους για την ανακύκλωση σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η προσέγγιση είναι καινοτόμα διεθνώς, όχι μόνο για την Ελλάδα και να σημειώσουμε πως εκτός από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, θα εξοικονομούνται και πολύ σημαντικοί οικονομικοί πόροι τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους δήμους και την πολιτεία».

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την προστασία του ο κ. Κυρκίτσος σημειώνει ότι «τα εθνικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα για να αντιμετωπισθούν απαιτούν συνεργασία και σχεδιασμό δράσεων και νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη ορατή επιλογή». «Βλέποντας τα συλλογικά αποτελέσματα πρωτοβουλιών όπως το Zero Waste HoReCa Hub αλλά και πολλών άλλων και κρίνοντας από τις δεσμεύσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, αλλά και τις εξελίξεις στην επιστήμη και την κοινωνία, θέλω να είμαι αισιόδοξος. Υποστηρίζω πάντα την αισιοδοξία της πράξης, από την απαισιοδοξία της αδράνειας» υποστηρίζει ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ