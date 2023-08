Οι δυσκολίες του Τζον Σίνα πριν το WWE: Έμενε στο αμάξι του - Ζούσε με δωρεάν πίτσα

Πριν γίνει διάσημος παλαιστής του WWE και γνωστός για το «You Can't See Me», η ζωή του Τζον Σίνα ήταν καθημερινός αγώνας επιβίωσης. Τρεφόταν με δωρεάν πίτσα, ενώ κοιμόταν στο αυτοκίνητό του.

Η φήμη και τα λεφτά δεν βρίσκονταν πάντα στην «φαρέτρα» του ηθοποιού και σούπερ σταρ του WWE, Τζον Σίνα (John Cena) καθώς πέρασε δύσκολα χρόνια μέχρι να βαδίσει στο μονοπάτι της επιτυχίας, περνώντας τις νύχτες στο αυτοκίνητό του και επιβιώνοντας με δωρεάν πίτσα.

Ο 46χρονος εκατομμυριούχος μετακόμισε από το Γουέστ Νιούμπερι της Μασαχουσέτης στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια το 1999, έχοντας ως εφόδιο ένα πτυχίο για τη φυσιολογία της άσκησης. Η εύρεση εργασίας στον κλάδο του, ωστόσο, αποδείχτηκε δυσκολότερη από ό,τι πίστευε, όπως εκμυστηρεύθηκε στην εκπομπή «Hart to Heart».

«Δεν μετακόμισα στο LA για να ασχοληθώ με τη διασκέδαση ή το επαγγελματικό wrestling. Ήρθα εδώ για να βρω δουλειά στο πτυχίο μου και πραγματικά απέτυχα. Δεν μπορούσα να λάβω καμία ανταπόκριση ή κάποιο αντίκρισμα για το κομμάτι χαρτί που πλήρωσα ώστε να αποκτήσω. Δεν υπήρχε καμία θέση εργασίας στη φυσιολογία της άσκησης και την κινησιολογία, τα οποία σπούδασα» υπογράμμισε, αποκαλύπτοντας πως συνάντησε άστεγους, κοιμόταν στο πίσω μέρος του Lincoln Continental του 1991 και ζούσε με δωρεάν πίτσα που του έδινε ένα τοπικό κατάστημα μετά από ένα... deal.

«Είχαν μια προσφορά όπου, αν μπορούσες να φας ολόκληρη την πίτσα τους, την έπαιρνες δωρεάν», ανέφερε ο «You Can't See Me», γελώντας. «Έτρωγα εκεί κάθε βράδυ, μια ολόκληρη πίτσα, οπότε δεν χρειαζόταν να πληρώσω. Άλλωστε δεν είχα τα χρήματα για να τους πληρώσω» πρόσθεσε. Η κατάσταση ήταν «άβολη» και «δύσκολη», όμως τον βοήθησε να ανακαλύψει ποιος είναι ο πραγματικός του εαυτός, ειδικά όταν έπιασε... πάτο και σκεφτόταν να μετακομίσει πίσω στο πατρικό του σπίτι με τους γονείς του, αλλά επέλεξε να συνεχίσει τον δρόμο του.

«Είμαι πολύ τυχερός για τα βιώματά μου. Ξέρεις, ήταν επιλογή μου να περάσω δύσκολες στιγμές. Ο πατέρας μου πάντα έλεγε: "είσαι ο γιος μου. Σ' αγαπώ. Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος πίσω στο σπίτι". Αν γυρνούσα πίσω στη Μασαχουσέτη, θα με ταΐζαν και θα με πρόσεχαν. Θα είχα μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου. Θα μπορούσα να ανασυνταχθώ. Επέλεξα να μείνω μόνος μου έξω στους δρόμους», επεσήμανε και η επιμονή του απέδωσε καρπούς.

Την επόμενη χρονιά, ο «Hustle, Royalty and Respect» έκανε εγγραφή στη σχολή Ultimate Pro Wrestling, στο Ultimate University, και έκανε το ντεμπούτο του στο WWE λίγο αργότερα, κερδίζοντας πάνω από 15 World Heavyweight Championships. Παραμένει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους επαγγελματίες παλαιστές στην ιστορία του WWE, με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως επρόκειτο για μια δουλειά που δεν ήξερε καν ότι ήταν δυνατό να υπάρξει και να προσφέρει τόσο καλές αμοιβές.

«Δεν ήξερα ότι η πάλη ήταν καν επιλογή καριέρας. Παρακολούθησα διάφορους αγώνες σαν νέος όμως το παράτησα μετά και εγκατέλειψα κάθε σκέψη γιατί έλεγα πως πρέπει να σπουδάσω και να δουλέψω σκληρά ώστε να βρω μια πραγματική δουλειά και εάν με παίρνει πού και πού να αθλούμαι για να έχω καλή φυσική κατάσταση και να μην αποκτήσω προβλήματα στην υγεία μου» συμπλήρωσε.

Ο Σίνα είναι επίσης γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως το Fast & Furious, αλλά και για το φιλανθρωπικό του έργο: Κέρδισε ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες πέρυσι για τις περισσότερες ευχές που εκπληρώθηκαν μέσω του Ιδρύματος Make-A-Wish, ενώ αν και ο δρόμος του είχε πολλά εμπόδια, ο αγαπημένος χαρακτήρας του wrestling με περιουσία 80 εκατ. δολαρίων πλέον, αισθάνεται τυχερός και εκτιμά τη διαδρομή, ακόμη και τις δυσκολότερες στιγμές που τον έφτασαν στα όριά του. «Όλη μου η ύπαρξη είναι ένα ατύχημα. Ολόκληρη η ύπαρξή μου βασίζεται σε μια σειρά από τυχερά γεγονότα» συμπέρανε καταληκτικά.