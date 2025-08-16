Κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών: Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα άσκησης βέτο στην πορεία της Ουκρανίας

Επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να διευκολύνουν μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ, Ζελένσκι, Πούτιν.

Ευρωπαίοι ηγέτες συνέταξαν κοινό ανακοινωθέν αφού αξιολόγησαν τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και άκουσαν τις απόψεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Η συζήτηση μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών που αξιολόγησαν τις πληροφορίες που έδωσε ο Πρόεδρος Τραμπ και τα αποτελέσματα της συνόδου στην Αλάσκα ολοκληρώθηκε», έγραψε ο Τουσκ με ανάρτηση στο X.

«Μαζί με τον (Γάλλο πρόεδρο) Εμανουέλ Μακρόν, τον (Γερμανό καγκελάριο) Φρίντριχ Μερτς (τον Βρετανό πρωθυπουργό) Κιρ Στάρμερ και την (Ιταλίδα πρωθυπουργό) Τζόρτζια Μελόνι ακούσαμε τις απόψεις του (Ουκρανού προέδρου) Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προετοιμάσαμε ένα κοινό ανακοινωθέν», συμπλήρωσε.

Το κοινό ανακοινωθέν

Η Ρωσία «δεν μπορεί να έχει» τη δυνατότητα άσκησης βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, δήλωσαν στο κοινό τους ανακοινωθέν Ευρωπαίοι ηγέτες, στην επομένη της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Εναπόκειται στην Ουκρανία να λάβει αποφάσεις αναφορικά με την επικράτειά της», υπογραμμίζει το κοινό ανακοινωθέν που συνυπογράφουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μεταξύ άλλων.

Επιπρόσθετα επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να διευκολύνουν μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Πούτιν.

«Είμαστε (...) έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους Προέδρους Τραμπ και Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής, με την υποστήριξη της Ευρώπης».

Τέλος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών εκφράζουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία. «Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί.

Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, ώστε να επιτύχουμε τον τερματισμό των συγκρούσεων και μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, παραμένουμε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας μέχρι να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αδιάκοπη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε προς μια ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», τονίζουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ