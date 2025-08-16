Reuters: Πώς αντέδρασαν οι επενδυτές στην είδηση για μη συμφωνία στην συνάντηση για την Ουκρανία

Θετικά αποτιμάται η μη επιβολή δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο. Πάντως κυρίαρχο συναίσθημα είναι ότι επιβεβαιώθηκαν οι χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση.

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις των επενδυτών στην είδηση ότι δεν προέκυψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ύστερα από την πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη σύνοδο τους στην Αλάσκα, αναφέρει το Reuters.

«Φαίνεται πως πρόκειται για το σενάριο που είχαμε προβλέψει στην ανάλυσή μας. Δηλώσεις που αφήνουν να εννοηθεί διπλωματική πρόοδος, αλλά με ελάχιστες συγκεκριμένες συμφωνίες. Θα παρακολουθούμε αν το αποτέλεσμα “συνεχίζεται...” θα είναι αρκετό για να μπει στο ράφι το ενδεχόμενο δευτερογενών κυρώσεων κατά της Ινδίας λόγω της συνέχισης εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου. Σίγουρα αυτό δεν επαρκεί για να πείσει τους Ευρωπαίους να επανεξετάσουν τις κυρώσεις τους στην ρωσική ενέργεια», ανέφερε η Χελίμα Κροφτ, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων της RBC Capital Markets με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Από την πλευρά της, η Κάρολ Σλάιφ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της BMO Private Wealth τόνισε: «Το μόνο νέο ήταν πως δεν υπήρχε απολύτως κανένα νέο από τη συνάντηση. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν στοιχεία που να επηρεάσουν πραγματικά τις αγορές – τα γεωπολιτικά ζητήματα γενικά δεν απασχολούν για πολύ τις αγορές, αν τα απασχολούν καθόλου».

Και συμπλήρωσε ότι «οι αγορές βρίσκονται σε νέα υψηλά, παρότι η σύγκρουση διαρκεί εδώ και τρία χρόνια. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τις αγορές είναι οι καταναλωτές, ο πληθωρισμός και τα σχόλια που θα ακουστούν στο Γουαϊόμινγκ την επόμενη εβδομάδα».

Από την πλευρά του, ο Έρικ Τιλ, επικεφαλής επενδύσεων της Comerica δήλωσε ότι «το γεγονός ότι δεν επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις είναι θετικό και οι αγορές μπορούν να ανασάνουν με ανακούφιση, αλλά δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία. Αν μη τι άλλο, βλέπουμε ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή και το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στο πετρέλαιο δεν επιβεβαιώθηκε. Είναι πιθανό να υπάρξει ένα ράλι ανακούφισης, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για επενδύσεις στην ενέργεια, καθώς πλησιάζουμε σε περίοδο αυξημένης εποχικής ζήτησης και η οικονομική ανάπτυξη φαίνεται να αρχίζει να επιταχύνεται ξανά.

Ο χρυσός και τα πολύτιμα μέταλλα είναι πιθανό να υποχωρήσουν, καθώς αποτελούν κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που ευνοείται σε περιόδους αστάθειας. Ωστόσο, δεδομένων των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, ενδέχεται να αποτελούν καλή επενδυτική ευκαιρία σε περίπτωση αδυναμίας (πτώσης τιμών)», κατέληξε ο Τιλ.

«Δεν νομίζω ότι κανείς περίμενε κάτι ιδιαίτερα συγκεκριμένο ή ουσιαστικό. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς κάτι που ενδεχομένως να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο. Και οι δύο είπαν ό,τι έπρεπε να πουν σε διπλωματικό επίπεδο. Αλλά το ζήτημα είναι περισσότερο η σημασία της συνάντησης συνολικά, παρά το περιεχόμενο των όσων ειπώθηκαν», ανέφερε από την πλευρά του ο Γιουτζίν Έπσταϊν της Moneycorp.

Και πρόσθεσε: «Και πάλι, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια προσδοκία πως μέσα σε λίγες ώρες θα κατέληγαν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο ή προσχέδιο λύσης. Ουσιαστικά επρόκειτο για την έκφραση της πρόθεσής τους να συνεχίσουν τον διάλογο, ώστε να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα που να είναι επωφελές για όλες τις πλευρές. Και θεωρώ ότι αυτά είναι μόνο τα πρώτα βήματα – και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη».

Από την πλευρά του, ο Τομ Ντι Γκαλόμα της Mischler Financial, δήλωσε ότι «βασικά, ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μεταφέρει όσα είπε ο Πούτιν. Και μετά πρέπει να διαπραγματευτεί με τον Ζελένσκι. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι έχουν θέσει τα θεμέλια για μια συμφωνία. Η αίσθησή μου είναι ότι πιθανότατα θα επιτευχθεί, αλλά θα χρειαστούν ακόμα μερικά βήματα. Νομίζω ότι ένα από αυτά θα είναι μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι μέσα στον επόμενο μήνα.

Πιθανότατα θα φτάσουν σε συμφωνία εντός 30 ημερών. Με εξέπληξε κάπως το γεγονός ότι δεν απάντησαν σε ερωτήσεις. Υπάρχει λίγη απογοήτευση ως προς αυτό, αλλά μέχρι να υπάρξει συμφωνία, δεν μπορείς πραγματικά να απαντήσεις σε ερωτήσεις.

Συνολικά, οι αγορές θα αντιδράσουν θετικά, έστω και οριακά, γιατί πιστεύω ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος. Αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε άνοδο 400 μονάδων στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow το βράδυ της Κυριακής», κατέληξε ο Ντι Γκαλόμα.

«Σε αυτό το σημείο, έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια από την έναρξη του πολέμου, οπότε πραγματικά δεν θα έπρεπε να έχει μεγάλη επίδραση. Νομίζω ότι οι αγορές θα το θεωρήσουν ως διατήρηση του status quo, αλλά πιστεύω ότι από εδώ και πέρα υπάρχει μόνο ανοδική πορεία», ανέφερε από την πλευρά του Μάικλ Σούλμαν, επικεφαλής του τομέα επενδύσεων της Running Point.



