Μερτς: Συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο στον απόηχο της συνόδου της Αλάσκα

Ο καγκελάριος θέλει να ενημερώσει τους υπουργούς για την συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ μετά την σύνοδο.

Έκτακτο άτυπο υπουργικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης συγκάλεσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την συνάντηση της Αλάσκας, μεταδίδει η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κ. Μερτς θέλει να ενημερώσει τους υπουργούς του για τα αποτελέσματα της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

