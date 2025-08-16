Τραμπ: «Άναψαν» οι γραμμές με Ζελένσκι, ΕΕ και Ευρωπαίους ηγέτες μετά την Αλάσκα

«Μαύρη» Παρασκευή χαρακτήρισε τη συνάντηση το Βερολίνο. Δεν συζητήθηκε η προοπτική για τριμερή συνάντηση ΗΠΑ, Ρωσία, Ουκρανία αναφέρει το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την συνάντησή του κορυφής με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε παράλληλα σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Γερμανία: «Μαύρη» Παρασκευή

Ως «μαύρη Παρασκευή» περιέγραψε την χθεσινή ημέρα και την συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει εκεχειρία ή σοβαρές συνέπειες».

«Αντ' αυτού, υπήρξε πρόσκληση για τον (Ντόναλντ) Τραμπ στη Μόσχα. Αυτό έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με το σκάνδαλο γύρω από την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο», δήλωσε ο κ. Κιζεβέτερ πριν από λίγη ώρα στο πρωινό μαγκαζίνο του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για διαπραγματεύσεις», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για μια ισχυρότερη εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέτρεψε στον Ρώσο ηγέτη να εμφανιστεί στη διεθνή σκηνή «ως ίσος», σχολίασε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός και πρόσθεσε: «Φαίνεται αποκατεστημένος ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι Ευρωπαίοι πρέπει τώρα να αυξήσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και να επιστρέψουν τα παγωμένα στην Δύση ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία».

Ρωσία: Δεν συζητήθηκε μια τριμερής

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σήμερα ότι δεν συζητήθηκε το ζήτημα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο, τον Αμερικανό και τον Ουκρανό πρόεδρο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ουσακόφ σημείωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν ξανά μετά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

