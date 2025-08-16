Τουρισμός: Η Ρόδος και τα «διαμάντια» του Νοτίου Αιγαίου σπάνε ρεκόρ το 2025

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Ρόδος υποδέχθηκε πάνω από 1,28 εκατομμύρια επισκέπτες, καταγράφοντας άνοδο 1,8% σε σχέση με το 2024.

Η τουριστική περίοδος του 2025 εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυναμικές της τελευταίας δεκαετίας για τη Ρόδο και τα μικρά νησιά του νοτίου Αιγαίου που την περιβάλλουν: τη Σύμη, τη Χάλκη, την Τήλο και το Καστελόριζο. Με συνδυασμό υψηλών αφίξεων, ρεκόρ στην κρουαζιέρα, εντυπωσιακή άνοδο στον θαλάσσιο τουρισμό και την επιστροφή κρίσιμων αγορών όπως η ισραηλινή, η περιοχή επιβεβαιώνει τη θέση της ως κορυφαίος πολυδιάστατος προορισμός της Ανατολικής Μεσογείου. Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ) αποτυπώνουν μια χρονιά-ορόσημο.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Ρόδος υποδέχθηκε πάνω από 1,28 εκατομμύρια επισκέπτες, καταγράφοντας άνοδο 1,8% σε σχέση με το 2024. Η κίνηση στο αεροδρόμιο ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες μέχρι τον Μάιο, ενώ το λιμάνι σημείωσε 207.900 αφίξεις, αυξημένες κατά 18%.

Στον τομέα της κρουαζιέρας, η φετινή χρονιά είναι εξαιρετική: περισσότερες από 450 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων -αύξηση 30 με 35% σε σχέση με πέρυσι- και πάνω από 200.000 επιβάτες μόνο στο πρώτο εξάμηνο. Για τον Αύγουστο, οι αφίξεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 60 σε έναν μόνο μήνα.

Δυναμικό καλοκαίρι για τη Ρόδο

Η περίοδος Ιουλίου-Αυγούστου ενίσχυσε την εικόνα, με αύξηση 12% στις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις προς Ρόδο και πληρότητες καταλυμάτων που άγγιξαν το 80-90%, από 70% τον Ιούνιο. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι αφίξεις ημερόπλοιων από τα τουρκικά παράλια, με Μαρμαρίς, Φετιγιέ και Μπόντρουμ να πρωταγωνιστούν.

Άνοδος στον θαλάσσιο τουρισμό

Ο θαλάσσιος τουρισμός σημειώνει θεαματική άνοδο: αφίξεις mega yachts και ναυλωμένων σκαφών γεμίζουν μαρίνες και τουριστικούς λιμένες στα όρια της πληρότητας. Η δαπάνη ανά επισκέπτη στον τομέα αυτό ξεπερνά πολλαπλάσια τον μέσο όρο, δημιουργώντας ισχυρό όφελος για την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες πολυτελείας.

Τα «διαμάντια» γύρω από τη Ρόδο

Η Σύμη, με περίπου 2.600 κατοίκους, δέχεται καθημερινά από 1.000 έως 5.000 επισκέπτες το καλοκαίρι και παραμένει κορυφαίος προορισμός μονοήμερων εκδρομών αλλά και στάση για πολυτελή σκάφη.

Η Χάλκη, με μόλις 313 κατοίκους, υποδέχεται πάνω από 150.000 επισκέπτες τον χρόνο, προσφέροντας αυθεντικές, ήσυχες διακοπές υψηλής ποιότητας.

Η Τήλος, με 550 κατοίκους, προσελκύει ταξιδιώτες που αναζητούν βιώσιμες εμπειρίες και επαφή με τη φύση.

Το Καστελόριζο, το πιο απομακρυσμένο νησί της Δωδεκανήσου με 584 κατοίκους, γνωρίζει αυξημένη επισκεψιμότητα χάρη στον έντονο πολιτιστικό του χαρακτήρα.

Σε όλους αυτούς τους μικρούς προορισμούς, οι πληρότητες φέτος φτάνουν το 95-100%.

Θετικές προοπτικές με προκλήσεις

Οι προβλέψεις για το φθινόπωρο παραμένουν θετικές. Παρά τον πιο επιφυλακτικό και «της τελευταίας στιγμής» προγραμματισμό των ταξιδιωτών, οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της βόρειας Ευρώπης αλλά και της Τουρκίας και του Ισραήλ διατηρούν τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα. Η Ρόδος αναμένεται να κλείσει τη σεζόν με αύξηση αφίξεων έως 3% σε σχέση με το 2024.

Εφέτος, για πρώτη φορά, η τουριστική σεζόν στη Ρόδο επεκτείνεται έως τις 20 Νοεμβρίου. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, αυτό οφείλεται στις συντονισμένες προσπάθειες του κλάδου και στις συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες για επέκταση των πτήσεων, κυρίως από την Αγγλία. «Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και στόχος μας είναι να πετύχουμε αεροπορική σύνδεση με το νησί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους», τονίζει.

Ωστόσο, παρά την αύξηση στις αφίξεις, η μέση τουριστική δαπάνη και η διάρκεια παραμονής (διαφαίνεται να) υποχωρούν σε σχέση με πέρυσι. Οι επισκέπτες τείνουν να μένουν λιγότερες ημέρες και να ξοδεύουν πιο συγκρατημένα, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη, της ανόδου των τιμών στα καταλύματα και τις υπηρεσίες, αλλά και της αύξησης των τουριστικών τελών, που επιβαρύνουν το συνολικό κόστος των διακοπών.

«Να κεφαλαιοποιήσουμε τη δυναμική»

Όπως τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΠΡΟΤΟΥΡ, Αναστάσιος Κωνσταντάρος: «Η φετινή χρονιά αποδεικνύει ότι η Ρόδος και τα γύρω νησιά διαθέτουν την ανθεκτικότητα και τη δυναμική να πρωταγωνιστούν στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η ισχυρή παρουσία σε κρουαζιέρα, σκάφη αναψυχής και νέες αγορές, η επιστροφή της ισραηλινής αγοράς και η ενίσχυση της τουρκικής, δημιουργούν μια υγιή και πολυδιάστατη βάση για την ανάπτυξη του προορισμού. Η έντονη τουριστική πίεση δημιουργεί ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση και υποστηρικτικές υποδομές. Στόχος μας είναι να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική και να επενδύσουμε σε πρακτικές που θα διασφαλίσουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του ροδιακού τουρισμού για τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ