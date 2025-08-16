ΗΠΑ: Η απαισιοδοξία για την αγορά εργασίας δεν ήταν τόσο έντονη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης

Οι ανησυχίες για την αύξηση της ανεργίας συνδυάζονται με φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, αναφέρει το Axios.

Οι Αμερικανοί δεν έχουν νιώσει τόσο απαισιόδοξοι για την αγορά εργασίας από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, αναφέρει το Axios. Οι φόβοι για την ανεργία έχουν αυξηθεί από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια για την επιβολή υψηλών δασμών σε ξένα προϊόντα.

Η οικονομία ίσως έχει περάσει μια ήπια επιβράδυνση, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποφύγει τις ζοφερές προβλέψεις των προηγούμενων μηνών, ενώ οι καταναλωτές συνεχίζουν να προετοιμάζονται για το χειρότερο που μπορεί να έρθει.

Στις αρχές Αυγούστου, αυτή η απαισιοδοξία ήταν αντίστοιχη με εκείνη κατά την οικονομική κρίση του 2008, καθώς περίπου το 62% των καταναλωτών πιστεύει ότι η ανεργία θα επιδεινωθεί τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Αυτό το ποσοστό έχει μεταβληθεί λίγο τους τελευταίους μήνες, αλλά παραμένει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης.

Οι ανησυχίες για την αύξηση της ανεργίας συνδυάζονται με φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με την Τζοάν Χσου, διευθύντρια της έρευνας καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, αν και ο δείκτης τιμών καταναλωτή δεν έχει εκτοξευτεί, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι καταναλωτές προετοιμάζονται ακόμα για μια αύξηση του πληθωρισμού στο μέλλον, ενώ ανησυχούν επίσης ότι οι αγορές εργασίας θα εξασθενήσουν. Οι οικονομικές συνθήκες είναι εντυπωσιακά διαφορετικές σε σύγκριση με την τελευταία φορά που οι καταναλωτές ένιωθαν τόσο απαισιόδοξοι.

Τότε, η οικονομία βρισκόταν στη μέση της χειρότερης οικονομικής κρίσης από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, με τη χρηματιστηριακή αγορά να καταρρέει, τις αιτήσεις ανεργίας να εκτοξεύονται και το ποσοστό ανεργίας να φτάνει στο 10%. Τώρα, η οικονομία επιβραδύνεται, αν και οι φόβοι είναι χειρότεροι από ό,τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.

Το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε ιστορικά χαμηλό 4,2% τον Ιούλιο, ενώ οι προσλήψεις και οι απολύσεις έχουν σταματήσει. Επιπλέον, οι αιτήσεις ανεργίας είναι λιγότερες σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021, όταν μόλις το 14% των Αμερικανών ανέμενε αύξηση της ανεργίας. Συνολικά, οι καταναλωτές προετοιμάζονται για το χειρότερο, αλλά μέχρι στιγμής αυτοί οι φόβοι δεν έχουν επαληθευτεί, καθώς υπάρχουν σημάδια υγιών αγοραστικών συνηθειών αυτό το καλοκαίρι.