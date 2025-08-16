Θεσσαλονίκη: Δύο θανατηφόρα τροχαία τα ξημερώματα με θύματα έναν 22χρονο κι έναν 67χρονο

Ειδήσεις | Ελλάδα

Η τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες των δυστυχημάτων.

Δύο νεκροί άνδρες, ένας 22 και ένας 67 ετών, είναι ο απολογισμός των δύο τροχαίων δυστυχημάτων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη περίπτωση, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος, ενώ κινούνταν στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ρεύμα εξόδου από την πόλη, στις 03:30 ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε κράσπεδο και αφού ανετράπη, προσέκρουσε σε περίφραξη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου. Για τον απεγκλωβισμό του μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησε με 6 άτομα και δύο οχήματα. Εκτός από τον οδηγό που έχασε τη ζωή του, στο όχημα επέβαιναν άλλα δύο άτομα ηλικίας 18 και 19 ετών, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Στη δεύτερη περίπτωση στις 05:50, στο 21ο χλμ της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε 67χρονος με κατεύθυνση προς την πόλη, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε διαχωριστικό τσιμεντένιο στηθαίο, ανετράπη και αφού εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό όχημα. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβάτη του δεύτερου οχήματος. Προανάκριση για τις συνθήκες του συγκεκριμένου δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

