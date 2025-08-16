Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε απ' τους Νορβηγούς το Νόμπελ Ειρήνης

Σύμφωνα με νορβηγική εφημερίδα τηλεφώνησε στον ΥΠΟΙΚ Γενς Στόλτενμπεργκ τον περασμένο μήνα και στη συζήτηση για τους δασμούς του ζήτησε και το βραβείο!

Όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τηλεφώνησε τον περασμένο μήνα στον Υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας για να συζητήσουν σχετικά με τους δασμούς, του είπε επίσης ότι ήθελε να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, ανέφερε η νορβηγική οικονομική εφημερίδα Dagens Næringsliv.

Αρκετές χώρες, όπως το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Καμπότζη, έχουν προτείνει τον Τραμπ για το βραβείο, λόγω της μεσολάβησής του σε ειρηνευτικές συμφωνίες ή εκεχειρίες, και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αξίζει τη συγκεκριμένη διάκριση που έχουν λάβει τέσσερις προκάτοχοί του στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το Reuters, «ξαφνικά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ (και πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ) περπατούσε στον δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε», ανέφερε η εφημερίδα Dagens Næringsliv, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Ήθελε το Βραβείο Νόμπελ και να συζητήσει για τους δασμούς, ανέφεραν οι πηγές στη νορβηγική εφημερίδα.

Σε δήλωσή του στο Reuters, ο Στόλτενμπεργκ είπε ότι η κλήση αφορούσε τους δασμούς και τη συνεργασία στον οικονομικό τομέα, ενόψει της επικείμενης τηλεφωνικής συνομιλίας του Τραμπ με τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Στόρε. «Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω στο περιεχόμενο της συζήτησης», πρόσθεσε.

Ο Στόλτενμπεργκ ανέφερε επίσης ότι στην κλήση συμμετείχαν αρκετοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ.

Ο Λευκός Οίκος και η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Με εκατοντάδες υποψήφιους κάθε χρόνο, οι νικητές του Βραβείου Νόμπελ επιλέγονται από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, της οποίας τα πέντε μέλη διορίζονται από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας, σύμφωνα με τη διαθήκη του Σουηδού βιομηχάνου του 19ου αιώνα, Άλφρεντ Νόμπελ.

Η ανακοίνωση των ονομάτων γίνεται τον Οκτώβριο στο Όσλο.

Η νορβηγική εφημερίδα ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ έφερε στη συζήτηση το βραβείο κατά τη συνομιλία του με τον Στόλτενμπεργκ, πρώην γενικό γραμματέα της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Φωτογραφία @AP