Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 29 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 29 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας
Οι ουκρανικές επιθέσεις έλαβαν τόπο σε διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν και κατέρριψαν 29 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας πάνω από διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων πρόσθεσε ότι στα 29 ουκρανικά drones που αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας περιλαμβάνονται 10 στην περιφέρεια του Ροστόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι σημαίνει η αποτυχία της συνόδου για Τραμπ, Πούτιν και Ουκρανία

Άλλος για Dubai! - Ξεκινάει η συγκομιδή του Ελληνικού φιστικιού, ενός εντυπωσιακού success story

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

tags:
Ουκρανία
Ρωσία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider