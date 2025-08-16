Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Εξαπέλυσε επίθεση με 85 drones στη διάρκεια της νύχτας στο ουκρανικό έδαφος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Εξαπέλυσε επίθεση με 85 drones στη διάρκεια της νύχτας στο ουκρανικό έδαφος
Τα συστήματά της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 61 από αυτά τα drones.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με 85 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και έναν βαλλιστικό πύραυλο στη διάρκεια της νύχτας στην ουκρανική επικράτεια, ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Εδάφη που βρίσκονται στη γραμμή του μετώπου στις περιφέρειες του Σούμι, του Ντονέτσκ, του Τσερνίχιβ και του Ντνιπροπετρόφσκ στοχοθετήθηκαν σε πλήγματα που έγιναν στη διάρκεια της νύχτας, διευκρίνισε η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Τα συστήματά της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 61 από αυτά τα drones, πρόσθεσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε παράλληλα στην πρωινή καθημερινή αναφορά του ότι 139 συγκρούσεις σημειώθηκαν στη γραμμή του μετώπου στη διάρκεια της ημέρας που πέρασε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι σημαίνει η αποτυχία της συνόδου για Τραμπ, Πούτιν και Ουκρανία

Άλλος για Dubai! - Ξεκινάει η συγκομιδή του Ελληνικού φιστικιού, ενός εντυπωσιακού success story

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

tags:
Ουκρανία
Ρωσία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider