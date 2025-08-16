Άδεια θρανία λόγω υπογεννητικότητας: Οι επιπτώσεις του δημογραφικού κλείνουν τα σχολεία σε χωριά και νησιά

Σε πολλές περιοχές, κυρίως της περιφέρειας και των νησιών, σχολεία μετρούν πλέον μονοψήφιο αριθμό μαθητών στην Α’ Δημοτικού. Αυτό οδηγεί είτε σε συγχωνεύσεις τμημάτων, είτε σε οριστικό κλείσιμο μονάδων, με σημαντικές συνέπειες για την τοπική κοινότητα. Πανελλαδικά, ο αριθμός των σχολείων που δε θα ανοίξουν φέτος φτάνει τα 203.

Αδειάζουν οι τάξεις στα ελληνικά σχολεία λόγω της υπογεννητικότητας, καθώς κάθε χρόνο δεκάδες νηπιαγωγεία και Δημοτικά στερούνται μαθητών με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να λειτουργήσουν.

Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα δημογραφικό ζήτημα. Τα τελευταία δεδομένα καταδεικνύουν ότι η μείωση των γεννήσεων έχει άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΙΟΒΕ, αν συνεχιστεί η ίδια τάση υπογεννητικότητας, μέχρι το 2035 θα έχουν «εξαφανιστεί» 430.000 μαθητές δηλαδή το 1/3 όσων φοιτούν σήμερα.

Οι εγγραφές μαθητών στην Α’ Δημοτικού έχουν μειωθεί κατά περίπου 45.000 την τελευταία δεκαπενταετία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και της ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ το 2010 οι εγγραφές ξεπερνούσαν τις 120.000, το 2024 έφτασαν κάτω από τις 75.000. Πρόκειται για μια πτώση άνω του 37%, που διαμορφώνει νέα δεδομένα για τη σχολική ζωή και τις εκπαιδευτικές δομές.

Για το σχολικό έτος 2025-2026 μόλις 60.000 παιδιά με ελληνική ιθαγένεια και 9.000 με αλλοδαπή θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο Γ.Γ. του υπουργείου Εσωτερικών, Αθανάσιος Μπαλέρμπας. Η σύγκριση με το 2010 – όταν τα αντίστοιχα νούμερα ήταν 100.000 και 15.000 αντίστοιχα – αποτυπώνει μια μείωση σχεδόν 40% στον αριθμό των εγγραφών μέσα σε μία 15ετία.

Οι χαμηλές γεννήσεις φέρνουν μείωση μαθητών

Από το 1960 παρατηρείται μια απρόσκοπτη μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα καμιά γενιά να μην έχει αναπληρωθεί. Για να συνέβαινε αυτό, θα έπρεπε η κάθε γυναίκα στην παραγωγική ηλικία να γεννούσε κατά μέσο όρο 2,1 παιδιά.

Όλο αυτό το διάστημα ο μέσος όρος στη χώρα μας είναι κάτω από την «παγίδα γονιμότητας» που είναι τα 1,5 παιδιά ανά γυναίκα και κάποιες χρονιές ακόμα και κάτω από τον ακραία χαμηλό δείκτη γονιμότητας 1,3 παιδιά ανά γυναίκα. Με το δείκτη στο 1,5 ανά γυναίκα για 65 συναπτά έτη, ο πληθυσμός μιας χώρας μειώνεται στο μισό. Με το δείκτη κάτω από το 1,3 παιδιά ανά γυναίκα, ο πληθυσμός φτάνει στο μισό σε 44 χρόνια,

Υπάρχουν περιφερειακές ενότητες, όπως της Ροδόπης, της Φλώρινας, της Φθιώτιδας και του Έβρου, όπου ο μέσος όρος του δείκτη βρίσκεται στο 0,8, στο 0,9 και στο ένα παιδί ανά γυναίκα. Πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των 20 περιφερειακών ενοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας συναντάμε τέσσερις ελληνικές.

Η διαρκής μείωση γεννήσεων, σε συνδυασμό με τη μετανάστευση νέων Ελλήνων σε αναπαραγωγική ηλικία, έχει προκαλέσει ένα ντόμινο δημογραφικής και εκπαιδευτικής κρίσης.

Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού δεν σταματά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, έρχονται δύσκολες μέρες για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρώτα στο Γυμνάσιο και μετά από λίγα χρόνια στο Λύκειο.

Οι πρώτες επιπτώσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση φάνηκαν το σχολικό έτος 2023-2024 στο Γυμνάσιο. Εισήλθαν αυτοί του 2011, ενώ αποφοίτησαν αυτοί του 2008. Αποτέλεσμα: -11.874 μαθητές

Το σχολικό έτος 2024-2025 εισήλθαν αυτοί του 2012, ενώ έχουν αποφοιτήσει αυτοί του 2009. Αποτέλεσμα : -17.562 μαθητές

Το σχολικό έτος 2025-2026 θα εισέλθουν αυτοί του 2013, ενώ θα έχουν αποφοιτήσει αυτοί του 2010. Αποτέλεσμα : -20.632 μαθητές

Το σχολικό έτος 2026-2027 θα εισέλθουν αυτοί του 2014, ενώ θα έχουν αποφοιτήσει αυτοί του 2011. Αποτέλεσμα : -14.279 μαθητές. Δηλαδή το 2026-2027 ο αριθμός των μαθητών στο Γυμνάσιο θα είναι -64.347 μαθητές σε σχέση με το 2022-2023.