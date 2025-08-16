Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που παραβίασε δέκα ερυθρούς σηματοδότες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που παραβίασε δέκα ερυθρούς σηματοδότες
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συνελήφθη χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη 20χρονος, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στην οδό Τσιμισκή με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παραβιάζοντας δέκα ερυθρούς σηματοδότες και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Τον 20χρονο εντόπισαν περιπολούντες αστυνομικοί της ομάδας «Ζ», οι οποίοι τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή Παλαιού Σταθμού, όταν η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε και παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι σημαίνει η αποτυχία της συνόδου για Τραμπ, Πούτιν και Ουκρανία

Άλλος για Dubai! - Ξεκινάει η συγκομιδή του Ελληνικού φιστικιού, ενός εντυπωσιακού success story

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

tags:
Θεσσαλονίκη
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider