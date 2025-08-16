Όρμπαν: Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Οι συνομιλίες έδειξαν ότι ο Πούτιν δεν επιζητεί την ειρήνη, δήλωσε η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας.

Ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος μετά τη συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

"Για χρόνια, βλέπαμε τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις να εξαλείφουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους και να στέλνουν η μία στην άλλη μηνύματα", σημείωσε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook. "Αυτό τελείωσε τώρα. Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα από ό,τι ήταν χθες", υπογράμμισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Έιντε σε δημοσιογράφους στο Όσλο ύστερα από τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

"Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία, και ακόμη και να την αυξήσουμε, να δώσουμε το σαφές μήνυμα στη Ρωσία ότι θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα (για την εισβολή της στην Ουκρανία)", σημείωσε ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στο Όσλο.

Οι συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν έδειξαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιζητεί την ειρήνη και θέλει να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης, δήλωσε παράλληλα νωρίτερα σήμερα η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας Γιάνα Τσερνοσοβά.

"Οι συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα δεν έφεραν σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά επιβεβαίωσαν ότι ο Πούτιν δεν επιζητεί την ειρήνη, παρά μάλλον μια ευκαιρία να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης και να διαδώσει την προπαγάνδα του", σημείωσε η ίδια σε ανάρτησή της στο X, στην οποία πρόσθεσε ότι η Δύση πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ