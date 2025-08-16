Ο Νετανιάχου είναι από μόνος του ένα πρόβλημα δηλώνει η Δανή πρωθυπουργός

Η κυβέρνησή του «το χει παρατραβήξει», αναφέρει η Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ανέφερε ότι ο Ισραηλινός ομόλογός της Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποτελεί «από μόνος του ένα πρόβλημα» δηλώνοντας την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει τον ρόλο της ως εκ περιτροπής προεδρία της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αυξήσει την πίεση κατά του Ισραήλ.

«Ο Νετανιάχου είναι πλέον από μόνος του ένα πρόβλημα», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Jyllands-Posten, πιστεύοντας ότι η κυβέρνησή του «το χει παρατραβήξει» .

Η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών εξέφρασε τη λύπη της για την «απολύτως φρικτή και καταστροφική» ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και το νέο ισραηλινό εποικιστικό σχέδιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Είμαστε μία από τις χώρες που θέλουν να αυξήσουν την πίεση κατά του Ισραήλ, αλλά δεν έχουμε ακόμη λάβει υποστήριξη από τα μέλη της ΕΕ», είπε.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Δανίας, στόχος είναι να ασκηθεί «πολιτική πίεση, κυρώσεις, είτε εναντίον εποίκων, υπουργών, είτε ακόμη και του Ισραήλ στο σύνολό του», αναφερόμενη σε εμπορικές κυρώσεις ή σε κυρώσεις στον τομέα της έρευνας.

«Δεν αποκλείουμε τίποτα εκ των προτέρων. Όπως και με τη Ρωσία, σχεδιάζουμε κυρώσεις ώστε να στοχεύουν εκεί που πιστεύουμε ότι θα έχουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα», πρόσθεσε η Φρεντέρικσεν, η χώρα της οποίας δεν σχεδιάζει να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

