Χαλκιδική: Θάνατος 56χρονου στα Νέα Πλάγια

Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας στα Νέα Πλάγια, του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής ένας 56χρονος. Για το περιστατικό ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών. Στον 56χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

