Η ING μηνύει τη μεγαλύτερη τράπεζα της Κίνας - Ζητά αποζημίωση 170 εκατ. δολαρίων

Η Ρυθμιστική Επιτροπή Τραπεζών και Ασφαλίσεων της Κίνας έχει ζητήσει από την ING να ενημερωθεί σχετικά με την υπόθεση

Η ολλανδική τράπεζα ING μηνύει τη μεγαλύτερη τράπεζα της Κίνας για ζημίες που υπέστη σε μια σειρά από συναλλαγές χαλκού και ζητά αποζημίωση 170 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η ING ισχυρίστηκε ότι η Industrial and Commercial Bank of China παραβίασε τους όρους της σύμβασης επειδή δημοσίευσε έγγραφα εξαγωγής για συναλλαγές χαλκού χωρίς να εισπράξει πληρωμές.

Μάλιστα, η φερόμενη παραβίαση της σύμβασης έφερε απώλειες στην ING από μέταλλα που πωλήθηκαν στην Maike Metals International από την Triway International. Η Maike, ο μεγαλύτερος έμπορος χαλκού στην Κίνα, είχε τραπεζική συνεργασία με την ICBC, ενώ η Triway με την ING.

Η Triway δεν έλαβε πληρωμή ενώ η ING χρηματοδοτούσε τις συμφωνίες της. Τον Φεβρουάριο, η Maike υπέβαλε σε κινεζικό δικαστήριο αίτημα για αναδιάρθρωση, καθώς προσπαθεί να βγει από την κρίση ρευστότητας ενώ είχε ζητήσει βοήθεια από την κινεζική κυβέρνηση και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφού αναγκάστηκε να καθυστερήσει ορισμένες πληρωμές για εισαγόμενο χαλκό.