Bild: Ο Τραμπ διέκοψε τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους για να τηλεφωνήσει στον Πούτιν

Νέα τροπή πήραν οι διπλωματικές διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ προκειμένου να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αφού ολοκληρωθεί η επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει ότι θα τηλεφωνούσε στον Ρώσο ηγέτη αλλά είχε πει ότι αυτό θα γινόταν μετά τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Διεθνείς αναλυτές σημειώνουν πως δεν αποκλείεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μεταφέρει κάποια πρόταση στον Ρώσο ομόλογό του η οποία πρέπει να συζητηθεί άμεσα και άρα δεν αποκλείεται η νέα κίνηση να σηματοδοτεί και εξελίξεις.

Προηγουμένως, κατά την έναρξη της ιστορικής συνόδου με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, αφότου συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ επεσήμανε πως «σε μία-δύο εβδομάδες από τώρα θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτόν τον τρομακτικό πόλεμο». Δήλωσε ότι «γνωρίζει ότι και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να βρεθεί μια λύση» στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Έχουμε δύο μέρη που δηλώνουν πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι εφικτό, θα μπορέσουμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές που χάνονται κάθε εβδομάδα», πρόσθεσε. Κατά την έναρξη της συνόδου, μετά την «οικογενειακή φωτογραφία», ο Τραμπ επανέλαβε ότι μίλησε με τον Πούτιν το πρωί και θα επικοινωνήσει ξανά μαζί του μετά τη λήξη των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον. «Ίσως να έχουμε μια σπουδαία, τριμερή συνάντηση στο μέλλον», σημείωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε προσωπικά όλους τους παριστάμενους, χαρακτηρίζοντας «φίλους» του τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και «σπουδαία ηγέτιδα» την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Μιλώντας για τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, εκτίμησε ότι «κάνει εξαιρετική δουλειά» ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «είναι στο πλάι μου από την αρχή».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ανέφερε: «Έχεις μαυρίσει, σου πάει, θέλω κι εγώ τέτοιο μαύρισμα», για να συμπληρώσει ότι και αυτός κάνει «σπουδαία δουλειά». Για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διεμήνυσε ότι «είναι μια γυναίκα που τη σέβεται ο κόσμος», υπενθυμίζοντας την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, ο Τραμπ διαπίστωσε ότι «κάναμε σημαντικά βήματα» διαβεβαιώνοντας ότι «ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας». Η Ευρώπη θα σηκώσει μεγάλο βάρος αυτών των εγγυήσεων αλλά «και εμείς θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ποιος θα κάνει τι».

«Στόχος μας είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Όλοι θέλουμε ειρήνη διαρκείας, ίσως αυτό να συμβεί μετά τη σημερινή συνάντηση. Θέλω κατάπαυση του πυρός γιατί βάζει τέλος στους σκοτωμούς αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει για να έχουμε ειρηνευτική συμφωνία», εξήγησε, παραδεχόμενος ότι «αρχικά νόμιζε ότι ήταν απλό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» αλλά τελικά το θέμα αποδείχτηκε πιο σύνθετο. «Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων ασφαλείας», επέμεινε.

Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο οι ηγέτες της Ουκρανίας και των άλλων χωρών. Τις δηλώσεις τους μονοπώλησε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, με τον Ουκρανό πρόεδρο να υπογραμμίζει ότι «είναι σημαντικό να δώσουν οι ΗΠΑ ηχηρό μήνυμα ότι είναι διατεθειμένες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας». Ο Ζελένσκι και η φον ντερ Λάιεν, τόνισαν ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία ευχαριστώντας την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ζήτησε να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός μέχρι την επόμενη, τριμερή συνάντηση. Για αυτήν την τριμερή συνάντηση, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και μια πολυμερής επειδή «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας μιλάμε για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «ιστορική» τη σημερινή ημέρα, σχολιάζοντας ότι η τριμερής είναι «το απολύτως λογικό επόμενο βήμα» που πρέπει να γίνει ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι τονισε ότι αυτή η «πολύ σημαντική ημέρα σηματοδοτεί μια νέα φάση» επειδή «είμαστε όλοι εδώ μαζί ενωμένοι. Θα συζητήσουμε για πολύ σημαντικά θέματα, το πρώτο εκ των οποίων είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας στο πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ και πώς δεν θα ξανασυμβεί τέτοιος πόλεμος».

«Πολύ θετικό βήμα» χαρακτήρισε τη σύγκληση μιας τριμερούς και ο Στουμπ, σημειώνοντας ότι «τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκε μεγαλύτερη πρόοδος απ’ όση είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια». Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία πριν ο Αμερικανός πρόεδρος οδηγήσει τον Ζελένσκι στο εσωτερικό του κτηρίου για τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες τους σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.