Τέλος η συνάντηση Τραμπ με Ευρωπαίους - Μήνυμα Λάιεν - FT: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. δολαρίων

Τέλος η συνάντηση Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Μήνυμα από φον ντερ Λάιεν.

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο με συνομιλίες για το Ουκρανικό. O Αμερικανός πρόεδρος, ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι επικεφαλής της Γηραιάς Ηπείρου εξακολουθούν να παραμένουν στον Λευκό Οίκο, καθώς συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το ΝBC.

Πηγές της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο Λευκό Οίκο ανέφεραν ότι οι πρόεδροι Τραμπ και Ζελένσκι βρίσκονται ακόμη στο κτίριο για περαιτέρω συνομιλίες – «πιθανώς σε διαφορετική μορφή». Μάλιστα, το Skynews τονίζει ότι Ζελένσκι θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον για νέες συνομιλίες, ακόμη και μετά το πέρας της πολυμερούς συνάντησης, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο.

Ένας εκπρόσωπος του Ουκρανού ηγέτη δήλωσε στο NBC: «Η συνάντηση έχει λήξει, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραμείνουν προς το παρόν στην Ουάσινγκτον για να συνεχίσουν τις συνομιλίες, πιθανώς σε άλλη μορφή». Οι πηγές αναφέρουν επίσης ότι η προγραμματισμένη συνέντευξη του Ζελένσκι στο Fox News έχει ακυρωθεί.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να διέκοψε τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ προκειμένου να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild. Σημειώνεται ότι ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την ενημέρωση της γερμανικής εφημερίδας.

Λάιεν: Είμαστε εδώ, σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας «ως σύμμαχος και φίλος» σε μια «σημαντική στιγμή», καθώς συνεχίζονται οι εργασίες για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο. «Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή, καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», ανέφερε.

FT: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ

Νέα διάσταση στο «παζάρι» των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δίνουν οι Financial Times. Κατά τους FT, το Κίεβο θα δεσμευτεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα 100 δισ. δολαρίων, που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρώπη, στο πλαίσιο της συμφωνίας για εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, έπειτα από μια ειρηνευτική διευθέτηση με Ρωσία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προτάσεις, Κίεβο και Ουάσιγκτον θα συνάψουν συμφωνία 50 δισ. δολαρίων για παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες.

BBC: Τι μορφή θα μπορούσαν να έχουν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας

Το BBC σημειώνει ότι στο επίκεντρο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας Ουκρανίας–Ρωσίας θα βρεθεί η παροχή κάποιου είδους εγγύησης ασφάλειας, ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική επίθεση. Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ απέφευγαν δέσμευση σε αυτό το επίπεδο, αφήνοντας το πεδίο σε Βρετανία και Γαλλία, την «συμμαχία προθύμων». Όμως οι τελευταίες ενδείξεις από τον Λευκό Οίκο δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον μπορεί τώρα να είναι διατεθειμένη να βοηθήσει. Σύμφωνα με την ανάλυση, υπάρχουν 4 βασικές πιθανότητες:

Χερσαίες δυνάμεις: Θεωρείται το λιγότερο πιθανό σενάριο. Ο Τραμπ βλέπει τον πόλεμο ως «ευρωπαϊκό πρόβλημα» και δύσκολα θα ανατρέψει τη στάση του δεσμεύοντας Αμερικανούς στρατιώτες, ακόμη και σε ρόλο ειρηνευτικής αποστολής. Αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες: Πιο ρεαλιστική επιλογή. Η αμερικανική πολεμική αεροπορία ήδη εκτελεί αποστολές επιτήρησης στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αναγνωριστικές πτήσεις και σε περιπολίες που θα μπορούσαν να εμπλακούν σε ένοπλη σύγκρουση με μια πυρηνική δύναμη. Παροχή πληροφοριών: Οι δορυφορικές και εναέριες πληροφορίες των ΗΠΑ υπήρξαν καθοριστικές για την άμυνα της Ουκρανίας. Σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης, αυτό είναι ένα πεδίο όπου η Ουάσιγκτον θα ήταν μάλλον πρόθυμη να συνδράμει. Logistics: Oποια μορφή κι αν λάβει η «δύναμη καθησυχασμού» υπό Βρετανία και Γαλλία, θα χρειαστεί εκτεταμένη υποστήριξη. Παρά τις δηλώσεις της διοίκησης Τραμπ ότι επιδιώκει μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, η Ουάσιγκτον πιθανόν να αποδεχθεί ρόλο σε αυτό το σκέλος.

Τραμπ σε Μακρόν: Ο Πούτιν «θέλει να κλείσει συμφωνία μαζί μου»

Λίγο πριν από την συνάντηση, ο Τραμπ ακούστηκε σε ανοιχτό μικρόφωνο να λέει στον Μακρόν ότι ο Πούτιν θέλει να φτάσει σε λύση του πολέμου ειδικά γι’ αυτόν. «Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία», ακούγεται να ψιθυρίζει ο Τραμπ. «Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα, το καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται». Στο ίδιο στιγμιότυπο, ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά και για την προοπτική μιας τριμερούς συνάντησης με Πούτιν και Ζελένσκι, που πιστεύει πως θα πραγματοποιηθεί.

Ο Μακρόν πρότεινε τετραμερή για την Ουκρανία με συμμετοχή της Ευρώπης

Ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε, τη σύγκληση μελλοντικής τετραμερούς συνάντησης για την Ουκρανία με τη συμμετοχή και της Ευρώπης. Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» την ιδέα της τριμερούς ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία, αλλά υπογράμμισε ότι για τα ζητήματα ασφαλείας απαιτείται ευρωπαϊκή συμμετοχή: «Όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, μιλάμε για ολόκληρη την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Γι’ αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι εδώ με την Ουκρανία».