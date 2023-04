Έκρηξη Starship: Επιχείρηση damage control από Μασκ και SpaceX - Τι είναι η φόρμουλα της «επιτυχημένης αποτυχίας»

Μόνο λίγες ώρες έχουν περάσει από την στιγμή της έκρηξης του Starship, του νέου πυραύλου της SpaceX του Έλον Μασκ, κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής του εκτόξευσης, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά σε παγκόσμια κλίμακα την Πέμπτη 20 Απριλίου.

Το Starship κατάφερε να φτάσει σε απόσταση περίπου 20 μιλίων πάνω από την επιφάνεια της Γης, ωστόσο όταν ξεκίνησε η διαδικασία αποκόλλησης του Starship από τον ενισχυτή πυραύλων Super Heavy όλα πήγαν λάθος, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να δουν το δημιούργημα της διαστημικής εταιρείας του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία να γίνεται κομμάτια.

Ωστόσο, η φαντασμαγορική καταστροφή του Starship δεν φαίνεται να είναι αρκετή ώστε να φέρει απογοήτευση στην SpaceX, καθώς η εταιρεία του Έλον Μασκ είχε αρχίσει ήδη από την πρώτη αναβολή της εκτόξευσης του πυραύλου την Δευτέρα να ξετυλίγει την «υπερασπιστική της γραμμή».

«Η εκτόξευση από μόνη της θα συνιστά μεγάλη επιτυχία», δήλωσε λίγες ώρες πριν την πρώτη προγραμματισμένη εκτόξευση του Starship ο Έλον Μασκ, σε μία εμφανή προσπάθεια να κρατήσει χαμηλά την μπάλα, γνωρίζοντας προφανώς τις δυσκολίες επιτυχίας ενός τόσο φιλόδοξου project.

Κι αυτή ήταν η «γραμμή» που ακολουθούν από χθες τα στελέχη της διαστημικής εταιρείας που τοποθετούνται για την απώλεια του Starship, καθώς προσπαθούν να «αλλάξουν την ατζέντα», υπερθεματίζοντας το γεγονός πως η έκρηξη παρέχει πληθώρα δεδομένων που θα προωθήσουν την ανάπτυξη του Starship μελλοντικά.

Αν και η εταιρεία έσπευσε άμεσα να αναγνωρίσει τα λάθη της, τονίζοντας πως πολλοί από τους 33 ισχυρούς κινητήρες του ενισχυτή πυραύλων Super Heavy παρουσίασαν δυσλειτουργία και αρκετοί ειδικοί μιλούν για «πισωγύρισμα» στις προσπάθειες επιστροφής του Ανθρώπου στη Σελήνη, πολύ γρήγορα η άποψη της «επιτυχημένης αποτυχίας» άρχισε να αναπαράγεται με ταχύτατους ρυθμούς, προσπαθώντας να «πείσει» πως ακόμα και μία αποτυχημένη προσπάθεια είναι σε θέση να επιταχύνει την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του διαστημικού οχήματος.

Έτσι, από μόνη της η εκτόξευση του Starship και το δεκάλεπτο ταξίδι του προς την στρατόσφαιρα έχει αρχίσει να ανάγεται σε «επιτυχία» τόσο από τον Μασκ όσο και από άλλα ανώτατα στελέχη της SpaceX.

Such a great day in so many ways

— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023