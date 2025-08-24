Υγεία

Οι συνέπειες για τους έφηβους από τον εθισμό στις οθόνες

Οι συνέπειες για τους έφηβους από τον εθισμό στις οθόνες
Oι οθόνες ευθύνονται για το άγχος, την κατάθλιψη και σε πιο ακραίο βαθμό, τις αυτοκτονικές τάσεις στους νέους.

Σχεδόν όλοι οι νέοι είναι με ένα κινητό στο χέρι - απόλυτα συγκεντρωμένοι στο τι συμβαίνει στην οθόνη με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τις αρνητικές συνέπειες που στην ψυχική τους υγεία.

Όπως γράφει το El Pais, επιστημονικοί οργανισμοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου πως οι οθόνες ευθύνονται για το άγχος, την κατάθλιψη και σε πιο ακραίο βαθμό, τις αυτοκτονικές τάσεις στους νέους. Αυτή ήταν η βασική διαπίστωση της μελέτης του ΠΟΥ που ανέλυσε την επίδραση της χρήσης οθονών στην εφηβεία.

