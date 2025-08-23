Μαύρη σελίδα στην ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης αποτελεί η φετινή χρονιά καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεπεράσει το ρεκόρ 20ετίας σε καμένες εκτάσεις.

Μαύρη σελίδα στην ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης αποτελεί η φετινή χρονιά καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεπεράσει το ρεκόρ 20ετίας σε καμένες εκτάσεις ενώ η τελική εικόνα μπορεί να είναι ακόμη χειρότερη καθώς οι περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίες παρατείνονται πλέον χρονικά και μετά από τον Αύγουστο.

Η αντιπυρική περίοδος λήγει επισήμως στις 31 Οκτωβρίου αλλά κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν ενάρξεις πυρκαγιών και μετά από αυτή την ημερομηνία ενώ φέτος η ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επεσήμανε σε όλους τους τόνους ότι απαιτείται αυξημένη εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το 2025 ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος EFFIS καταγράφουν πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης, μια έκταση που καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ των 9,8 εκατομμυρίων στρεμμάτων που είχε σημειωθεί σε όλη τη διάρκεια του 2017.

Κάποιες χώρες όπως η Σερβία και η Βρετανία βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις ενώ η Πορτογαλία καταγράφει «μαύρη πρωτιά» καθώς επί των εδαφών της βρίσκεται το 40% της συνολικής καμένης έκτασης της ΕΕ το 2025.

Σημαντικές απώλειες σημειώθηκαν επίσης στη Ρουμανία (1,2 εκατ. στρέμματα) και τη Γαλλία (356.000 στρέμματα), ενώ η Κύπρος, η Γερμανία και η Σλοβακία έχουν ήδη ξεπεράσει τα ρεκόρ τους των τελευταίων 20 ετών

Πυρκαγιές: Οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα – Γιατί οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα

Το μέγεθος των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα υποδεικνύει ότι παρά την αυξημένη ετοιμότητα της Πολιτικής Προστασίας, οι κλιματολογικές συνθήκες και ο τρόπος εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών θέτουν περιορισμούς ακόμη και στους πιο εύστοχους χειρισμούς από την πλευρά των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε σε δημοσίευσή του ο μετεωρολόγος, Κώστας Λαγουβάρδος, μέχρι τις 19 Αυγούστου 2025, η καμένη έκταση στην Ελλάδα έφθασε τα 454.000 στρέμματα, αριθμός που κατατάσσει το τρέχον έτος στην 5η χειρότερη θέση της τελευταίας εικοσαετίας. Οι πέντε χειρότερες χρονιές όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις ήταν το 2007 με 2.717.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις, το 2023 με 1.747.000 στρέμματα, το 2021 με 1.307.000 στρέμματα, το 2012 με 524.000 στρέμματα και το 2025 με 454.000 στρέμματα.

Το WWF Ελλάς σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για έναν αποκαρδιωτικό απολογισμό δασικών πυρκαγιών φέτος το καλοκαίρι με χιλιάδες καμένα στρέμματα στη Χίο, τη Φιλιππιάδα, τη Ζάκυνθο, την Αχαΐα, την Κερατέα-Παλαιά Φώκαια και το Χελιδόνι Ηλείας. Όπως επισημαίνει, βρισκόμαστε ήδη αρκετά πάνω από τον μέσο όρο καμένων εκτάσεων της τελευταίας εικοσαετίας ενώ η αποτίμηση των φετινών πυρκαγιών θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, οπότε και θα μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα των συνολικών επιπτώσεων.

«Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο από τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα πως οι φετινές πυρκαγιές δεν έπληξαν μόνο εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πολύτιμων δασικών και αγροτικών εκτάσεων, αλλά έπληξαν ανθρώπινες περιουσίες, απείλησαν για μια ακόμη χρονιά τη ζωή χιλιάδων ζώων, ενώ μετράμε ήδη ανθρώπινες απώλειες και δεκάδες τραυματίες πυροσβέστες και πολίτες», αναφέρει σχετικά.

