Αλλαγές στις συναλλαγές και τις δηλώσεις ιδιοκτησίας που αφορούν στα ακίνητα αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και όλες οι άμεσα και έμμεσα συναφείς διαδικασίες όπως είναι ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου και το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων. Όπως συμβαίνει και με τον προσωπικό αριθμό, στα ακίνητα θα αποδίδεται μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που θα επιτρέπει τη σύνδεσή τους με άλλες υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 και με την κατάργηση των 392 υποθηκοφυλακείων όλες οι αρμοδιότητες καθώς και οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση και διαχείριση ακινήτων τίθενται πλέον κάτω από μια ενιαία «ομπρέλα» ενώ στόχος είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία και να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι πλέον λανθασμένα στοιχεία, ανακρίβειες ή μη δηλώσεις θα τίθενται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών οι οποίες θα διασταυρώνουν τις πληροφορίες σε μια πλήρως ελεγχόμενη διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, σε εξέλιξη είναι η επεξεργασία του σχεδίου για τον «αριθμό ταυτότητας» των ακινήτων καθώς και η δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων. Ο αριθμός ταυτότητας θα αποδοθεί σε κάθε ακίνητο στην επικράτεια κατά το πρότυπο του προσωπικού αριθμού και αναμένεται να αντικαταστήσει τους διαφορετικούς κωδικούς που συνοδεύουν σήμερα τα ακίνητα. Από το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, τους ΟΤΑ, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους παρόχους ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα βήμα για τη δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων, της νέας ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία θα συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα για τα ακίνητα και κάθε ακίνητο θα δημιουργηθεί ψηφιακός φάκελος με όλες τις πληροφορίες από το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΥΔΑΠ, τις πολεοδομίες ακόμα και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

Με την υλοποίηση του έργου, κάθε ακίνητο θα ταυτίζεται με την επιφάνεια που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και κάθε άλλη βάση δεδομένων θα ενημερώνεται αυτόματα, κάνοντας τις απαιτούμενες διορθώσεις μέσω διαλειτουργικότητας, πράγμα που θα απαλλάξει τους ιδιοκτήτες ακινήτων από ταλαιπωρία και οικονομικές επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, μέσω της αυτόματης ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών θα παρέχεται στα ελεγκτικά όργανα η δυνατότητα να εντοπίζουν παρατυπίες όπως για παράδειγμα, περιπτώσεις αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων.

Η πλατφόρμα θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στους επόμενους μήνες και αναμένεται να καταστεί πλήρως λειτουργική μέχρι τις αρχές του 2026.Κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί, με μία απλή συναίνεση μέσω του gov.gr, να παραχωρεί ψηφιακά πρόσβαση στα στοιχεία του ακινήτου του, καταργώντας τη γραφειοκρατία και διασφαλίζοντας τη νομική ασφάλεια στις συναλλαγές. Όταν ολοκληρωθεί το νέο Μητρώο, θα ακολουθήσει η σύνδεσή του με το Κτηματολόγιο και η διασταύρωση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στις δύο πλατφόρμες. Στόχος είναι ο εντοπισμός και η διόρθωση αποκλίσεων στα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί και στις δύο πλατφόρμες.

Οι πολίτες θα πρέπει να σπεύσουν να ελέγξουν και να διορθώσουν -εάν απαιτείται- τα στοιχεία που είναι δηλωμένα (ή να τα δηλώσουν εάν δεν το έχουν κάνει) καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα προβλέπονται πρόστιμα. Για τα ακίνητα που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, αλλά δεν είναι δηλωμένα στην Εφορία ή οι επιφάνειες των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Taxisnet αποκλίνουν σε σχέση με εκείνες που είναι δηλωμένες στο Κτηματολόγιο, τότε οι ιδιοκτήτες τους κινδυνεύουν με πρόστιμα ενώ θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά φόρους.

Κτηματολόγιο: Τι πρέπει να γνωρίζουν πολίτες και επαγγελματίες για τη λειτουργία του

Το Κτηματολόγιο ήδη έχει ενσωματώσει αρκετές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού του και σχεδόν όλες οι συναλλαγές με το Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά. Οι πολίτες, επαγγελματίες, οι συμβολαιογράφοι και δικηγόροι μπορούν να επιτελέσουν συγκεκριμένες πράξεις όπως είναι:

Η υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.

Η ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).

Η ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

Οι αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.

Η έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Η έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.

Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο (καμία φυσική κατάθεση εγγράφων).

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι έχουν καταργηθεί τα μεγαρόσημα στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά ενώ οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω e-banking και POS.