Αναχώρησε το Blue Star Mykonos μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου

Αναχώρησε το Blue Star Mykonos μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου
Ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 07:15 το πρωί για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι, μεταφέροντας 665 επιβάτες, 122 Ι.Χ. οχήματα, 32 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο.

Άρση της απαγόρευσης απόπλου του E/Γ-O/Γ Blue Star Mykonos μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Το πλοίο αναχώρησε πριν από λίγα λεπτά για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι.

Νωρίτερα σήμερα (24/8) το πρωί είχε απαγορευθεί προσωρινά ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος ελέγχου καυσαερίων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7:15 το πρωί μεταφέροντας 665 επιβάτες, 122 Ι.Χ. οχήματα, 32 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο.

