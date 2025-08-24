Ο Καναδός πρωθυπουργός επισκέπτεται το Κίεβο

Πολιτική | Διεθνή

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ βρίσκεται στο Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα, την ουκρανική Ημέρα της Ανεξαρτησίας, και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την ιστορία του έθνους τους, ο Καναδάς ενισχύει την υποστήριξή του και τις προσπάθειές του προς μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια για την Ουκρανία», ανέφερε κατά την άφιξή του στο Κίεβο.

Από την πλευρά του ο Αντρίι Γιερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλωσόρισε τον Καναδό πρωθυπουργό.

«Αυτή την ξεχωριστή ημέρα -- την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας-- είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να νιώθουμε την υποστήριξη των φίλων μας. Και ο Καναδάς πάντα στεκόταν στο πλευρό μας», σχολίασε.

