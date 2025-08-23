«Μαύρη Σελήνη»: Έρχεται η νύχτα χωρίς φεγγαρόφως

Το 2025 επιφυλάσσει τέσσερις ακόμη νύχτες γεμάτες φεγγαρόφως — εν αντιθέσει με το «μαύρο φεγγάρι»— με τις τρεις τελευταίες να είναι υπερπανσέληνοι.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, στον νυχτερινό ουρανό θα «εμφανιστεί» ένα σπάνιο φαινόμενο — το λεγόμενο «μαύρο φεγγάρι». Πρόκειται για τη φάση της νέας σελήνης, όταν η φωτισμένη πλευρά της σελήνης είναι στραμμένη μακριά από τη Γη.

Η σελήνη ανατέλλει και δύει μαζί με τον ήλιο, με αποτέλεσμα να μην είναι ορατή στον νυχτερινό ουρανό. Δεν είναι έκλειψη, δεν είναι πανσέληνος — είναι σαν να μην υπάρχει, όμως είναι εκεί.

Σύμφωνα με τη NASA, όταν σε μία εποχή (π.χ. καλοκαίρι) εμφανιστούν τέσσερις νέες σελήνες, η τρίτη ονομάζεται «μαύρη σελήνη».

Η φετινή θερινή «μαύρη σελήνη» κάνει την «αόρατη» εμφάνισή της αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ η τέταρτη και τελευταία της εποχής θα ακολουθήσει στις 21 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από τη φθινοπωρινή ισημερία.

Μετά το «μαύρο φεγγάρι», στον δυτικό ουρανό εμφανίζεται η πρώτη σεληνιακή δέσμη — ένα λεπτεπίλεπτο ασημένιο τόξο, περίπου 30–40 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου.

Ο όρος «Μαύρη Σελήνη» δεν είναι επίσημος αστρονομικός, αλλά χρησιμοποιείται είτε όταν υπάρχουν δύο νέες σελήνες μέσα στον ίδιο μήνα, είτε όταν η τρίτη νέα σελήνη εμφανίζεται σε εποχή με τέσσερις συνολικά.

Τα εποχικά «μαύρα φεγγάρια» εμφανίζονται περίπου κάθε 33 μήνες. Η επόμενη «διπλή νέα σελήνη» — δηλαδή δύο νέες σελήνες μέσα στον ίδιο μήνα — θα συμβεί στις 31 Αυγούστου 2027.

Οι ημερομηνίες και τα παραδοσιακά ονόματα των φεγγαριών που απομένουν: