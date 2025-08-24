Με δασοκομάντος και Canadair η Ελλάδα στις μεγάλες πυρκαγιές σε Ισπανία - Πορτογαλία

Παρούσα η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον ευρωπαϊκό νότο που δοκιμάζεται.

Παρούσα η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον ευρωπαϊκό νότο που δοκιμάζεται, καθώς στις πυρκαγιές της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Canadair και δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.

Ειδικότερα, τα 20 έμπειρα στελέχη της ΕΜΟΔΕ παίρνουν μέρος από τα ξημερώματα στη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές που κατακαίνε την Ισπανία ενώ επιχειρούν στην περιοχή Genestoso, Asturias.

Έφτασαν με C-27 στην χώρα από προχθές, έπειτα από αίτημα των ισπανικών αρχών στον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, το οποίο έκανε δεκτό η χώρα μας.

Παράλληλα, δύο πυροσβεστικά Cl 415 με τους πιλότους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έφτασαν στην Ιβηρική χθες το μεσημέρι και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες, 60 μίλια βόρεια του αεροδρομίου Μόντε Ρεάλ σε υψόμετρο 7.000 ποδιών στην Πορτογαλία.

Πρόκειται για μια δύσκολη, βραχώδη περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δέντρα και με 4 ενεργά μέτωπα.