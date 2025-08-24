Spotify: Αυξάνει τις τιμές και φέρνει νέες υπηρεσίες

H νέα αύξηση των τιμών της Spotify θα συνοδεύεται από νέες δυνατότητες, σύμφωνα με τους Financial Times, καθώς η δημοφιλής πλατφόρμα στοχεύει να προσελκύσει 1 δισ. χρήστες.

Οι FT επικαλούνται τον Συμπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Επιχειρήσεων της σουηδικής εταιρείας streaming μουσικής, Άλεξ Νόρστρομ, ο οποίος τόνισε πως οι αυξήσεις θα ακολουθηθούν από προγραμματισμένες νέες υπηρεσίες και δυνατότητες.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την μηνιαία τιμή της premium ατομικής συνδρομής της σε ορισμένες αγορές από τον Σεπτέμβριο, καθώς επιδιώκει να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους.

Ανέφερε ότι η τιμή θα αυξηθεί στα 11,99 ευρώ από 10,99 ευρώ σε αγορές όπως η Νότια Ασία, η Μέση Ανατολή, η Αφρική, η Ευρώπη, η Λατινική Αμερική και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Οι αυξήσεις τιμών και οι προσαρμογές τιμών και ούτω καθεξής, είναι μέρος της επιχειρηματικής μας εργαλειοθήκης και θα το κάνουμε όταν έχει νόημα», επεσήμανε ο Νόρστρομ.

Η άνοδος των τιμών σε συνδυασμό με τις προσπάθειες μείωσης του κόστους τα τελευταία χρόνια βοήθησαν την Spotify να επιτύχει τα πρώτα της ετήσια κέρδη πέρυσι.