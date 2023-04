Ο Έλον Μασκ συγχαίρει την SpaceX και υπόσχεται νέα δοκιμαστική πτήση του Starship «σε λίγους μήνες»

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της SpaceX, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, συνεχάρη σήμερα τις ομάδες της εταιρίας του μετά την πρώτη εκτόξευση του τεράστιου πυραύλου Starship, του μεγαλύτερου στον κόσμο, και υποσχέθηκε μια νέα δοκιμή σε λίγους μήνες.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της SpaceX, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, συνεχάρη σήμερα τις ομάδες της εταιρίας του μετά την πρώτη εκτόξευση του τεράστιου πυραύλου Starship, του μεγαλύτερου στον κόσμο, και υποσχέθηκε μια νέα δοκιμή σε λίγους μήνες.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023