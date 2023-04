Νέα «αποτυχία» για Μασκ: Εξερράγη λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του το Starship της SpaceX

Η SpaceX ανέβαλε τη Δευτέρα (17/4) πολυαναμενόμενη εκτόξευση του νέου ισχυρού πυραύλου Starship, καθυστερώντας για ένα 48ωρο την πρώτη μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του στο διάστημα.

Η SpaceX εκτόξευσε νέο γιγάντιο πύραυλο στο πλαίσιο πρώτης δοκιμαστικής πτήσης, αλλά απέτυχε λίγα λεπτά αργότερα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η εκτόξευση της πρώτης μη επανδρωμένης δοκιμαστικής πτήσης έγινε με επιτυχία αλλά κατέληξε σε έκρηξη σχεδόν 4 λεπτά μετά.

Το Γαλλικό πρακτορείο μεταδίδει ότι το Starship της SpaceX, ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, εξερράγη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης του διαστημικού σκάφους που έχει σχεδιαστεί για να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη, τον Άρη και πέρα από αυτόν.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation

