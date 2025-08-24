Πολιτική | Ελλάδα

Γεραπετρίτης: Όχι σε γεωπολιτικό πλειστηριασμό – Η Ελλάδα δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

«Η εξωτερική πολιτική θέλει γνώση και περίσκεψη και όχι ρηχότητα και καιροσκοπισμό» τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

«Από την πρώτη μέρα του πολέμου ότι η χώρα μας διατηρεί αταλάντευτη στάση υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της αμυνόμενης Ουκρανίας», επισημαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, για την θέση της Ελλάδας στο Ουκρανικό, μιλώντας στην «Απογευματινή της Κυριακής».

«Η Ελλάδα ως στάση Αρχής, θα επιμείνει στην βασική θέση της για καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων κάθε κράτους. Δεν πρόκειται να προτάξουμε τυχόν εφήμερα συναλλακτικά οφέλη έναντι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας που διαμορφώθηκε μεταπολεμικά από το Διεθνές δίκαιο, συμμετέχοντας σε έναν γεωπολιτικό πλειστηριασμό», υπογράμμισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

«Η εξωτερική πολιτική θέλει γνώση και περίσκεψη και όχι ρηχότητα και καιροσκοπισμό» τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, καταλήγοντας πως η χώρα μας δεν θα στείλει στρατεύματα στην μεταπολεμική Ουκρανία.

