Δύο θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Από τους 11 ασθενείς που παραμένουν για νοσηλεία, οι 2 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και οι 9 σε κλίνες εκτός ΜΕΘ.

Τον θάνατο 2 ανθρώπων και την επιβεβαίωση 12 νέων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφει η χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΥ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ, διαγνώσθηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχει καταγραφεί, επίσης, ένα εισαγόμενο κρούσμα της λοίμωξης σε ασθενή που εκτέθηκε σε άλλη χώρα του εξωτερικού (Σερβία), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Οι Δήμοι που εκτιμάται ότι εκτέθηκαν οι πολίτες στον ιό του Δυτικού Νείλου είναι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ: Ασπόπυργος, Ελευσίνα, Φυλή, Αιγάλεω, Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Ίλιο, Κορυδαλλός, Σαλαμίνα, Μαραθώνας, Παπάγου – Χολαργού, Ηλιούπολη, Πύργος, Τύρναβος, Αγιά, Λάρισα, Τέμπη, Κιλελέρ, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Πέλλα.

