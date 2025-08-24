Σε τροχιά ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού μπαίνει η Αθήνα - Game changer το Tae Kwon Do

H συνεισφορά της μετατροπής του Tae Kwon Do σε συνεδριακό κέντρο - Τα έσοδα από τον συνδριακό τουρισμό και οι προοπτικές της Αθήνας για μια θέση ψηλά στον χάρτη του συνεδριακού τουρισμού.

Τη λύδια λήθο για να σκιαγραφηθεί η μεγάλη συνεισφορά του συνεδριακού τουρισμού στην βαριά βιομηχανία της χώρας αναμένεται να αποτελέσει η αξιοποίηση του Tae Kwon Do και η μετατροπή του σε συνεδριακό κέντρο. Οι φορείς του κλάδου εκφράζουν την ικανοποίησή τους που ένα όραμα δεκαετιών παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά και τονίζουν ότι οι προοπτικές της πρωτεύουσας να καταστεί διεθνής συνεδριακός προορισμός πολλαπλασιάζονται, με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται.

Να θυμίσουμε ότι προ 20 περίπου ημερών η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), Ηρώ Χατζηγεωργίου και ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Φαλήρου (Tae Kwon Do).

Πώς το Tae Kwon Do μετατρέπεται σε συνεδριακό κέντρο

Για την ακρίβεια η θυγατρική του Υπερταμείου, παραχώρησε προς ανάπλαση και αξιοποίηση στην Περιφέρεια Αττικής συνολική έκταση 153.207,51 τ.μ., η οποία περιλαμβάνει τον χώρο του γηπέδου Tae Kwon Do, την Πλατεία Νερού, παραλιακά τμήματα, τον αιγιαλό, το θαλάσσιο μέτωπο και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου, ανοιχτού Μητροπολιτικού Πάρκου.

Η σύμβαση παραχώρησης, η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει διάρκεια 40 έτη, με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2026. Κατά τη μεταβατική διετία 2026–2027, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και θα διασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη μετατροπή του Tae Kwon Do σε ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο.

Πρόκειται για μια παρέμβαση μεγάλης κλίμακας με έντονο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον αστικό ιστό της Αττικής και να αναβαθμίσει την σύνδεση των κατοίκων της περιοχής με τον δημόσιο χώρο. Παράλληλα βέβαια αναμένεται να ενισχύσει και την θέση της Ελλάδας στον χάρτη του συνεδριακού τουρισμού, αυξάνοντας τις προοπτικές του κλάδου με ποιοτικό κι όχι ποσοτικό πρόσημο.

«Η εξέλιξη αυτή είναι ένα καθοριστικό βήμα για την πλήρωση ενός διαχρονικού κενού στις υποδομές της Αθήνας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παραχώρησης. Η δημιουργία ενός σύγχρονου Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου θα ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της πόλης, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τις σημαντικές επενδύσεις στην παραλιακή ζώνη, όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το The Ellinikon και τα νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα». Προσέθεσε. Τόνισε δε, ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα φέρει σημαντικά αυξημένα έσοδα για την τοπική κοινωνία και οικονομία, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Περιφέρεια Αττικής για την άμεση προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ορόσημο για τον κλάδο μας και δικαίωση ενός μακροχρόνιου αγώνα. Είναι μια αισιόδοξη εξέλιξη που ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον συνεδριακό τουρισμό», ανέφερε από πλευράς της η νέα πρόεδρος του HAPCO & DES, κα Αντωνία Αλεξάνδρου.

Οι προοπτικές της Αθήνας στον συνεδριακό τουρισμό

Η θερμή υποδοχή της προαναφερθείσας ανάπλασης εδράζεται στις προοπτικές που έχει η χώρα να αναπτύξει τον συνεδριακό τουρισμό, τις οποίες έχουν ουκ ολίγες φορές επισημάνει φορείς και παράγοντες του κλάδου. Να θυμίσουμε ότι η Ένωση Hapco DES έχει τονίσει στο παρελθόν ότι η χώρα θα μπορούσε να μπει στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων συνεδριακών προορισμών παγκοσμίως, αν αυξήσει τις διαθέσιμες υποδομές της, οι οποίες σήμερα δείχνουν να έχουν φτάσει στα όρια τους με την Αθήνα να χάνει έως και 100 μεγάλα διεθνή συνέδρια και 1000 εταιρικές συναντήσεις, κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτή τη στιγμή, η αγορά των συνεδρίων στην Ελλάδα παράγει αξία ύψους 2 δισ. ευρώ και κατέχει την 47η θέση παγκοσμίως σε όρους τζίρου της συνεδριακής δραστηριότητας. Η Πορτογαλία είναι στην 30η θέση και η Ιταλία είναι στην 13η θέση. «Μπορούμε να ανέβουμε πολύ αν αυξήσουμε τις υποδομές μας, εάν δημιουργήσουμε μια εθνική προβολή και σε ένα πλαίσιο εθνικής στρατηγικής, μπορούμε να φτάσουμε έως και τα 6-7 δισ.» είχε αναφέρει κατά το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES), η πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου, Σίσσυ Λυγνού.

Σύμφωνα με την ICCA (International Congress and Convention Association), έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς που εξειδικεύονται στη βιομηχανία συνεδρίων, συνεδριακού τουρισμού και εκδηλώσεων, η Αθήνα κατέχει την 11η θέση στην Ευρώπη και τη 15η στον κόσμο, και η Θεσσαλονίκη έρχεται 26η στην Ευρώπη και 42η στον κόσμο.

Ο συνεδριακός τουρισμός σε αριθμούς

Τα κέρδη από την άνοδο του συνεδριακού τουρισμού αποτυπώνονται στα εξής στοιχεία: Ένα συνέδριο 500 ατόμων, παράγει έσοδα 1.125.000€. Ο συνεδριακός επισκέπτης ξοδεύει από 4 έως 7 φορές περισσότερα χρήματα από τον απλό τουρίστα, ενώ ο συνεδριακός τουρισμός ενισχύει την επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με λιγότερη εξάρτηση από την εποχικότητα.

Παράλληλα, εμπλέκει ευρύ φάσμα τοπικών επιχειρήσεων, ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, προβάλλει τον προορισμό ως κέντρο επιστημονικής γνώσης και ενθαρρύνει τις συνέργειες μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, ανοίγει δυνατότητες για επαγγελματικές συνεργασίες και καινοτόμες πρωτοβουλίες και συνεισφέρει θετικά και μακροπρόθεσμα στις τοπικές κοινότητες.

Τέλος μέσω φιλοξενίας διεθνών εκδηλώσεων, αυξάνει το κύρος και τη φήμη της χώρας διεθνώς.