WSJ: Οι ΗΠΑ περιορίζουν τη χρήση αμερικανικών πυραύλων από Ουκρανία για ρωσικούς στόχους

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την είδηση.

Το Πεντάγωνο εμποδίζει διακριτικά την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικής κατασκευής τακτικά πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς (Atacms) για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας, περιορίζοντας την ικανότητα του Κιέβου να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα για την άμυνά του ενάντια στην εισβολή της Μόσχας, ανέφερε η Wall Street Journal το Σάββατο, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

