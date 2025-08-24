Παρέμβαση εισαγγελέα για τα λύματα στην Πάτμο

Νερό χρώματος καφέ, ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, βγάζουν τις τελευταίες μέρες βρύσες στην Πάτμο.

Νερό χρώματος καφέ, ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, βγάζουν τις τελευταίες μέρες βρύσες στην Πάτμο με αποτέλεσμα για το θέμα να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση, ενώ στο νησί βρίσκονται ειδικά κλιμάκια, τόσο της ΕΥΔΑΠ όσο και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Κάτοικοι και επισκέπτες, ανησυχούν για την υγεία τους ενώ η ανησυχία αλλά και ο προβληματισμός του κόσμου είναι μεγάλος.

Οι βρύσες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βγάζουν καφέ νερό, μάλιστα για το θέμα είχαμε σήμερα και παρέμβαση του Εισαγγελέα Δωδεκανήσου, καθώς υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με το Star. Ο δήμαρχος Πάτμου διαμηνύει πως δεν πρόκειται για λύματα από τον βιολογικό καθαρισμό αλλά για πρόβλημα του δικτύου υδροδότησης που είναι παμπάλαιο.

Το θέμα είναι ότι στην καρδιά του καλοκαιριού, το νερό είναι πολύ κακής ποιότητας στο νησί και κάθε άλλο παρά για χρήση είναι. Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου, που θα κάνουν ελέγχους σε έναν υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 100 μέτρων που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, για να διαπιστώσουν αν εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα.