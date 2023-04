Starship: Έτοιμο για εκτόξευση το διαστημόπλοιο της SpaceX - «Απαισιόδοξος» ο Έλον Μασκ

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την εκτόξευση του διαστημόπλοιου Starship, που κατασκευάστηκε από την εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ, το οποίο σύμφωνα με τη NASA διαθέτει τον πιο ισχυρό πύραυλος που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το Reuters, το Starship έχει ύψος σχεδόν 120 μέτρα και είναι σχεδιασμένο να έχει σχεδόν διπλάσια ώθηση από οποιονδήποτε πύραυλο στην ιστορία.

Η εκτόξευση του θα γίνει από το Μπόκα Τσίκα στο Τέξας και είναι προγραμματισμένη για τις 08:00 (τοπική ώρα).

Σημειώνεται ότι το διαστημόπλοιο Starship της εταιρείας του Έλον Μασκ θα εκτοξευθεί χωρίς πλήρωμα και έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πλήρως και γρήγορα. Όπως αναφέρει το Reuters, το κορυφαίο τμήμα του έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν σε μια σύντομη εκτόξευση, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα εκτοξευθεί μαζί με το χαμηλότερο τμήμα του.

Από την πλευρά του, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της SpaceX χαμήλωσε τις προσδοκίες, τονίζοντας πως είναι συνηθισμένο φαινόμενο να υπάρχουν αστοχίες κατά την πρώτη έξοδο. «Είναι η πρώτη εκτόξευση ενός πολύ περίπλοκου, γιγαντιαίου πυραύλου, επομένως μπορεί να μην εκτοξευθεί. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί και αν δούμε οτιδήποτε που μας προκαλεί ανησυχία, θα αναβάλουμε την εκτόξευση», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μασκ.

Rage, rage against the dying of the light pic.twitter.com/aGRw4VowAQ

— Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2019