Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου «κυβέρνηση συνασπισμού» για να σώσουν τους ομήρους

Ο ηγέτης ενός κόμματος της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ απηύθυνε έκκληση απόψε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στους ηγέτες δύο άλλων αντιπολιτευόμενων κομμάτων να σχηματίσουν προσωρινή κυβέρνηση ώστε να επιτύχουν την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, αποκλείοντας την ακροδεξιά από την εξουσία.

Αφού αποχώρησαν από τον κυβερνητικό συνασπισμό τα υπερορθόδοξα κόμματα, τον Ιούλιο, ο Νετανιάχου δεν διαθέτει πλέον απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ και εξαρτάται από τους ακροδεξιούς συμμάχους του, οι οποίοι όμως αρνούνται κάθε συμφωνία με τη Χαμάς και τάσσονται υπέρ της συνέχισης του πολέμου μέχρι την εξάλειψη της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Καλώ τον Νετανιάχου, τον Γιαΐρ Λάπιντ και τον Άβιγκντορ Λίμπερμαν. Είναι καιρός να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εξαγοράς των αιχμαλώτων» υπογράμμισε ο Μπένι Γκαντς, ο επικεφαλής της κεντροδεξιάς Εθνικής Ένωσης, αναφερόμενος στην απελευθέρωση των πενήντα ομήρων, ζωντανών ή νεκρών, που βρίσκονται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Λάπιντ, ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του κεντρώου Γες Ατίντ («Υπάρχει μέλλον») διαθέτει 24 βουλευτές στο κοινοβούλιο. Ο Λίμπερμαν, του εθνικιστικού κόμματος Ισραέλ Μπεϊτινού («Το Ισραήλ είναι το σπίτι μας») έχει οκτώ έδρες, όσες και ο Γκαντς. Μαζί με τους 32 βουλευτές του δεξιού κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, τα τρία κόμματα θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού που θα διέθετε πλειοψηφία 72 εδρών στην 120μελή Κνεσέτ.

«Το καθήκον του κράτους μας είναι πάνω απ’ όλα να σώσουμε τη ζωή των Εβραίων και όλων των πολιτών. Κάθε όμηρος που διατρέχει κίνδυνο να πεθάνει θα μπορούσε να είναι ο γιος μας, η κόρη σας», τόνισε ο Γκαντς στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωναν, όπως κάνουν κάθε Σάββατο βράδυ, στο Ισραήλ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους ομήρους και ζητώντας από την κυβέρνηση να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση συμφώνησε τη Δευτέρα στην πρόταση των μεσολαβητών που προβλέπει, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, εκεχειρία 60 ημερών κατά τη διάρκεια της οποία οι όμηροι που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 και παραμένουν στη Γάζα θα απελευθερωθούν σε δύο φάσεις, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων.

Την Πέμπτη ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου «υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ», χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών, της Αιγύπτου, των ΗΠΑ και του Κατάρ. Η ισραηλινή κυβέρνηση πάντως δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την αποστολή της ομάδας των διαπραγματευτών για έναν νέο γύρο συνομιλιών σε τοποθεσία που δεν έχει καθοριστεί από τους μεσολαβητές.

