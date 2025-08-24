Ζελένσκι: Έτοιμες τις αμέσως επόμενες ημέρες οι εγγυήσεις ασφαλείας

«Στην παρούσα φάση, οι ομάδες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων μας εργάζονται πάνω στην αρχιτεκτονική της πρότασης για τις εγγυήσεις ασφαλείας».

Πρώτη προτεταιότητα αποτελεί για τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας η προετοιμασία για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα τεθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία. Όπως δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι εγγυήσεις ασφαλείας αναμένεται να είναι έτοιμες το αμέσως επόμενο διάστημα, ήτοι σε λίγες ημέρες.

«Στην παρούσα φάση, οι ομάδες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων μας εργάζονται πάνω στην αρχιτεκτονική της πρότασης για τις εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος μετά από τηλεφωνική επαφή με τον Ολλανδό πρωθυπουργό, Ντικ Σόοφ. «Υπάρχει μία πραγματική ευκαιρία να τελειώσουμε τον πόλεμο και η Ουκρανία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει εποικοδομητικά βήματα προς την κατεύθυνση μίας πραγματικής ειρήνης», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής του Κιέβου.

«Ωστόσο, η Ρωσία δεν δείχνει καμία πρόθεση ειρήνης από την πλευρά της και συνεχίζει να βομβαρδίζει τις πόλεις μας. Ερμηνεύουμε όλα τα μηνύματα που προέρχονται από τη Μόσχα αυτές τις μέρες με τον ίδιο τρόπο. Απαιτείται πίεση για να αλλάξουν τη θέση τους, καθώς και μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο για να συζητηθούν όλα τα ζητήματα», κατέληξε.