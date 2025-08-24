Γιατί θέλει προσοχή το σήμα Πάουελ για τα επιτόκια

Οι επενδυτές «πανηγύρισαν» για την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, στο Τζάκσον Χολ. SOS από τους αναλυτές.

Οι επενδυτές «πανηγύρισαν» για την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, στο Τζάκσον Χολ, η οποία έδωσε το πράσινο φως για την αγορά ριψοκίνδυνων assets με την ελπίδα ότι η Fed είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι παραμένει ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού στο μέλλον ενώ ανησυχούν ότι οι αγορές είναι υπεραισιόδοξες δίχως ψυχραι9μία.

Στην τελευταία του ομιλία ως πρόεδρος της Fed στο οικονομικό συμπόσιο στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, ο Πάουελ άνοιξε την πόρτα για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν δεσμεύτηκε, εξαιτίας της ισορροπίας μεταξύ των αυξανόμενων κινδύνων για την αγορά εργασίας και των παρατεταμένων ανησυχιών για τον πληθωρισμό από τους δασμούς.

Η ομιλία της Παρασκευής έγινε εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τον Λευκό Οίκο για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, η οποία έχει εγείρει ανησυχίες στην αγορά ότι η πολιτική επιρροή θα οδηγήσει την Fed να γίνει πολύ επιθετική στη μείωση των επιτοκίων στο μέλλον. «Ο Πάουελ σίγουρα δέσμευσε τη μείωση επιτοκίων του Σεπτεμβρίου και αυτή η βεβαιότητα επηρεάζει θετικά τις παγκόσμιες αγορές», επεσήμανε ο Μάθιου Μίσκιν, συν-επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Manulife John Hancock Investments.

«Το ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί είναι τι θα συμβεί μετά τον Σεπτέμβριο; Και νομίζω ότι εκεί είναι που οι αγορές προτρέχουν», συμπλήρωσε, τονίζοντας τα αντικρουόμενα στοιχεία: η αδύναμη έκθεση για την απασχόληση τον Ιούλιο τροφοδότησε τα στοιχήματα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια από το τρέχον εύρος 4,25%-4,5% όμως η αύξηση των τιμών χονδρικής τον Ιούλιο τροφοδότησε ανησυχίες ότι ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός θα περιόριζε την ικανότητα της Fed να «σώσει» την αγορά με μεγάλες περικοπές.

«Οι άνθρωποι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι οδεύουμε σε μια στασιμοπληθωριστική πορεία», εκτίμησε ο Ντρου Μάτους, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Metlife Investment Management, αναφερόμενος στο ανησυχητικό μείγμα υποτονικής ανάπτυξης και αδιάκοπου πληθωρισμού. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι επενδυτές ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα «παραμείνει κολλώδης για λίγο», αλλά το πραγματικό ερώτημα παραμένει για το πόσο μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία.

«Νομίζω ότι θα έχουμε κάποια ανάπτυξη, αλλά δεν θα είναι κάτι που θα μας κάνει να νιώθουμε καλά», επεσήμανε. «Εξετάζοντας τους επόμενους δύο μήνες, οι μειώσεις των επιτοκίων από μόνες τους δεν θα είναι αρκετές για να διατηρήσουν την ισχύ των μετοχών», σημείωσε ο Τομ Γκραφ, επικεφαλής επενδύσεων στην Facet. «Εάν στην πραγματικότητα η οικονομία βρίσκεται σε στασιμότητα και η αγορά εργασίας συνεχίσει να επιδεινώνεται, υπάρχουν κίνδυνοι για αυτό το ράλι της αγοράς μετοχών» εξήγησε.

«Εάν η Fed πρόκειται να κινηθεί εδώ και να μειώσει σταδιακά τα επιτόκια και να σταματήσει λίγο το φρένο για την οικονομία, νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό να βλέπουμε μια ανάκαμψη», σημείωσε ο Πολ Άϊτελμαν, παγκόσμιος επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Russell Investments. Τα σχόλια του Πάουελ είναι «μουσική στα αυτιά της αγοράς», αποσαφήνισε ο Άντζελο Κουρκάφας, ανώτερος επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Edward Jones στο Σεντ Λούις.

«Το γεγονός ότι εξακολουθούμε να αναζητούμε χαλάρωση στο μέλλον παρέχει κάποια παρηγοριά ότι τουλάχιστον οι αυξημένες αποτιμήσεις και προσδοκίες (των μετοχών) υποστηρίζονται από το γεγονός ότι εξετάζουμε μια πιο χαλαρή πολιτική», συμπλήρωσε. «Τα spreads των επιτοκίων κλίνουν έναντι του δολαρίου», διευκρίνισε ο Καρλ Σαμότα, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Corpay, προσθέτοντας ότι οι traders τοποθετούνται για «ασύμμετρη ανοδική πορεία εκτός των ΗΠΑ».