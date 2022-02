Νέο αιολικό πάρκο 100 GWh εγκαινιάζει στη Σουηδία η Volkswagen

Η Volkswagen στοχεύει σε πλήρως ουδέτερο εταιρικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ως προς τις εκπομπές άνθρακα, έως το 2050. Αυτό θα το επιτύχει υλοποιώντας τη στρατηγική "Way to Zero", η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της ηλεκτροκίνησης.

Θα συνεργαστεί με την "wpd", εταιρεία που εξειδικεύεται σε αιολικά πάρκα και επενδύει σε αντίστοιχο έργο στη βόρεια Σουηδία. Το παραγόμενο μερίδιο της Volkswagen στο συγκεκριμένο αιολικό πάρκο θα είναι περίπου 100 GWh ηλεκτρικής ενέργειας, ισοδύναμη να καλύψει ενεργειακά 27.000 νοικοκυριά για ένα έτος.

Το αιολικό πάρκο στη βόρεια Σουηδία έρχεται να προστεθεί στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση της Volkswagen στη βόρεια Γερμανία, που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Θα ακολουθήσουν περίπου 20 περαιτέρω έργα πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Φινλανδία έως το 2025.

Συνολικά, αναμένεται παραγωγή περίπου επτά δισεκατομμυρίων kWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση - ενέργεια που θα μπορούσε να καλύψει τις απαιτήσεις 600.000 νοικοκυριών.

Στην πορεία προς το πλήρως ουδέτερο εταιρικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ως προς τον άνθρακα έως το 2050, η Volkswagen στοχεύει στη μείωση κατά 40% των εκπομπών CO2 ανά όχημα στην Ευρώπη έως το 2030, με έτος σύγκρισης το 2018. Κάτι τέτοιο, αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 17 τόνους λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα ανά αυτοκίνητο στην ατμόσφαιρα.

