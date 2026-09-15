Ιράν: Στήθηκε ιστοσελίδα για την καταγγελία επικριτών του καθεστώτος που ζουν στο εξωτερικό

Οι ιρανικές αρχές δημιούργησαν μια διαδικτυακή πύλη για την καταγγελία Ιρανών επικριτών του καθεστώτος, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ιρανικές αρχές δημιούργησαν μια διαδικτυακή πύλη για την καταγγελία Ιρανών επικριτών του καθεστώτος, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το σύστημα παρακολούθησης, με την ονομασία «Alaj» ("Ίαση"), αποσκοπεί στον εντοπισμό «προδοτών», σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Δημιουργήθηκε επισήμως με στόχο την «προστασία της εθνικής ασφάλειας».

«Η προδοσία του Ιράν έχει τίμημα και συνεπάγεται νομικές συνέπειες», τόνισε χθες το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Ιρανοί μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πύλη καθώς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταγγέλλουν αυτούς που κρίνουν ως προδότες.

Η ταυτότητα των πληροφοριοδοτών θα παραμένει εμπιστευτική, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Παραμένει εντελώς ασαφές σε ποια έκταση θα χρησιμοποιηθεί η πύλη στο μέλλον, αν και εκφράζονται φόβοι ότι θα οδηγήσει σε αυξημένη καχυποψία στις κοινότητες της ιρανικής διασποράς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι με ιρανική υπηκοότητα ή ιρανική καταγωγή ζουν στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς εγκατέλειψαν τη χώρα για πολιτικούς λόγους.

Η εμβέλεια του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχει καταστήσει εδώ και καιρό δύσκολη την εμπιστοσύνη μεταξύ των Ιρανών του εξωτερικού. Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ενίσχυσε περαιτέρω την καχυποψία.

Η πύλη παρακολούθησης Alaj χαρακτηρίζει δυνητικά προδότες όσους υποστηρίζουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν και κυρώσεις εις βάρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, έχουν ήδη καταγγελθεί 600 άτομα από πολίτες. Τα στοιχεία ορισμένων Ιρανών που ζουν στο εξωτερικό έχουν δημοσιευτεί στην πύλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ