Politico: Η προέλαση των Χούθι αφήνει στον Τραμπ μόνο κακές επιλογές

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεμείνει από καλές επιλογές στη Μέση Ανατολή, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι, κατέλαβαν ακόμη πιο στρατηγικής σημασίας εδάφη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεμείνει από καλές επιλογές στη Μέση Ανατολή, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι, κατέλαβαν ακόμη πιο στρατηγικής σημασίας εδάφη, ασκώντας περαιτέρω πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Όπως αναφέρει το Politico, η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να εμπλακεί πιο ενεργά στο πεδίο της μάχης, ειδικά μετά την αποτυχία των δυνάμεων της Υεμένης, με την στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, να αποκρούσουν την κατάληψη από τους Χούθι του λιμανιού Μόκα στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και τριών νησιών «κλειδιών» για τον έλεγχο της πλωτής οδού από τους Χούθι.

Διαφορετικά, ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να αφήσει την περιοχή να αντιμετωπίσει μόνη της τους Χούθι και να υποστεί το κόστος των τιμών του πετρελαίου που εκτοξεύτηκαν μέχρι τα 109 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα. Η απότομη αύξηση των καυσίμων προκλήθηκε τόσο από τον αποκλεισμό του περάσματος του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα όσο και από το κλείσιμο ενός κρίσιμου αγωγού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μετά από μια επίθεση που το Ριάντ απέδωσε σε πολιτοφυλακές στο Ιράκ που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Καμία από τις δύο πολιτικές επιλογές για τις ΗΠΑ δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική, ενώ ένας Άραβας διπλωμάτης στην περιοχή διαισθάνθηκε αδράνεια από τις ΗΠΑ ή «ένα είδος αδιαφορίας», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αισθάνονται ότι δεν θέλουν να εμπλακούν σε καμία σύγκρουση στην περιοχή εκτός από το Ιράν, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο αποτελεί στρατηγική οπισθοδρόμηση για τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο διπλωμάτης, ο οποίος, όπως και άλλοι, θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την επίθεση των Χούθι, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, παρέπεμψε το Politico σε θέσεις και επιχειρήματα που είχε κοινοποιήσει για πρώτη φορά στα μέσα Αυγούστου, πριν από την τρέχουσα κλιμάκωση.

Χούθι και επαφές

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται στην προστασία των βασικών συμφερόντων εθνικής ασφάλειας - όπως η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα - ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν τους περιφερειακούς εταίρους μας, ώστε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση και την επίλυση των προκλήσεων περιφερειακής ασφάλειας», δήλωσε ο αξιωματούχος τόσο τη Δευτέρα όσο και στις 19 Αυγούστου.

Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από τους Χούθι να τηρήσουν τους όρους της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε πέρυσι, η οποία είδε την ανταρτική ομάδα να συμφωνεί να σταματήσει να επιτίθεται σε αμερικανικά πλοία με αντάλλαγμα τον τερματισμό της εκστρατείας βομβαρδισμού των ΗΠΑ εναντίον των Χούθι που είχε χτυπήσει τουλάχιστον 800 στόχους στην Υεμένη.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι «βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τους Σαουδάραβες και άλλους που επηρεάζονται στην περιοχή» και πρόσθεσε ότι «έχουμε επίσης συμμετάσχει σε άμεσες συνομιλίες με τους ίδιους τους Χούθι».

Επίσημα, οι ΗΠΑ διατηρούν τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς τους με τη Σαουδική Αραβία. Ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Brad Cooper, συναντήθηκε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τη Δευτέρα στη Τζέντα, σύμφωνα με τα σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο συζήτησαν θέματα «περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας».

Ωστόσο, η διάθεση για περισσότερη στρατιωτική εμπλοκή φαίνεται περιορισμένη σε όλη την Ουάσινγκτον. «Το πετρέλαιο έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και δεν διαφαίνεται τέλος σε αυτές τις διακυμάνσεις των τιμών μέχρι η κυβέρνηση Τραμπ να διαπραγματευτεί τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε η Τζιν Σαχίν μέλος της Γερουσίας για τις Εξωτερικές Σχέσεις.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τοντ Γιανγκ δήλωσε: «Είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί σύμμαχοί μας να συνεργαστούν για να διατηρήσουν μια ανοιχτή ροή εμπορίου μέσω των ναυτιλιακών οδών της Μέσης Ανατολής». Δεν απάντησε εάν οι ΗΠΑ θα πρέπει να εμπλακούν σε επιθέσεις εναντίον των Χούθι.

Η χλιαρή αντίδραση στην Ουάσινγκτον μπορεί να οφείλεται στο σοκ που προκάλεσε η ταχύτατη επίθεση των Χούθι μέσα σε λίγες ώρες, αποφεύγοντας τόσο τις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεις της Υεμένης όσο και τους σαουδαραβικούς και αμερικανικούς στρατούς. Ένα εξοργισμένο άτομο στην περιοχή το χαρακτήρισε «σαουδαραβικοαμερικανική γκάφα επικών διαστάσεων», ανέφεραν οι Νικ Ρόμπερτσον και Λόρεν Κεντ του CNN.

Ο Λευκός Οίκος και η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας δεν επιβεβαίωσαν αμέσως μια αναφορά του Axios ότι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν ζήτησε από τις ΗΠΑ βοήθεια για να χτυπήσει τους Χούθι. Η πρεσβεία της Υεμένης επίσης δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Άραβας διπλωμάτης είπε ότι η Υεμένη ζήτησε από τις ΗΠΑ να επανεκκινήσουν την υποστήριξή τους στις ένοπλες δυνάμεις και τα ανθρωπιστικά προγράμματα της Υεμένης. Ο διπλωμάτης είπε ότι η Σαουδική Αραβία προσπαθούσε επίσης να επιστήσει την προσοχή του Λευκού Οίκου.

«Η αποδοχή της προοπτικής να ελέγχουν οι Χούθι περιοχές στρατηγικής σημασίας στην Υεμένη δημιουργεί μια μόνιμη κρίση εθνικής ασφάλειας για τη Σαουδική Αραβία», είπε ο διπλωμάτης.

Μια συνάντηση των κρατών του Κόλπου και του Ιράν, που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Ομάν, αναβλήθηκε λόγω αυτού που ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, χαρακτήρισε ως αίτημα της Σαουδικής Αραβίας.

Τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και η κυβέρνηση της Υεμένης χτυπούν τους Χούθι, ωστόσο «δεν τις βλέπω ως αποφασιστικές κινήσεις», δήλωσε η Άλισον Μάινορ, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια ειδική απεσταλμένη για την Υεμένη στην κυβέρνηση Μπάιντεν και διευθύντρια για τις υποθέσεις της Αραβικής Χερσονήσου στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ. «Νιώθω σαν να προετοιμαζόμαστε για μια παρατεταμένη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Ο Μάικλ Ράτνεϊ, ο οποίος διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στο Ριάντ υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, υποστήριξε ότι τα κράτη του Κόλπου θα επιδιώξουν να κάνουν τις δικές τους ρυθμίσεις για την εκτόνωση του χάους.

«Θα υπάρξει πολλή διπλωματία σε αυτό το θέμα, αλλά εμείς, οι ΗΠΑ, δεν θα βρισκόμαστε στο επίκεντρο», είπε.

Ο Ράτνεϊ σημείωσε ότι η Σαουδική Αραβία μπορεί να είναι επιφυλακτική σχετικά με την επισκευή του αγωγού της όσο συνεχίζεται η ενεργή μάχη, κάτι που θα μπορούσε να κρατήσει τα καύσιμα σε υψηλά επίπεδα. «Οι αγορές αρχίζουν να αποτιμούν όλο τον πολιτικό κίνδυνο που θα προκύψει», ανέφερε.