Χρηματιστήριο: Επιστροφή πάνω από τις 2.700 μονάδες, εν αναμονή της ΕΚΤ

Σε θετικό έδαφος κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τη χθεσινή ήπια διόρθωση και ενώ το κλίμα στις διεθνείς αγορές να παραμένει εύθραυστο. Νέα υψηλά για τη μετοχή της Helleniq Energy, κέρδη άνω του 1% για τον τραπεζικό δείκτη.

Σε θετικό έδαφος κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τη χθεσινή ήπια διόρθωση και ενώ το κλίμα στις διεθνείς αγορές να παραμένει εύθραυστο.

Χθες οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν εκ νέου, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν έντονα σε όλη την καμπύλη, με τη μεγαλύτερη άνοδο στις μακροπρόθεσμες διάρκειες, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και για το ενδεχόμενο τα επιτόκια να χρειαστεί να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση του διετούς αμερικανικού τίτλου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,43% και του δεκαετούς κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,84%. Στην Ευρώπη, η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς Bund αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3,44% και του βρετανικού δεκαετούς Gilt κατά 9 μονάδες βάσης στο 5,26%.

Σε ό,τι αφορά τη Fed, τα futures αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα, με τα αυριανά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου να θεωρούνται καθοριστικά για την απόφαση. Σήμερα αναμένονται στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία Αυγούστου για τις τιμές παραγωγού (PPI) και οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας.

Στο μεταξύ, το Brent ξεπέρασε ξανά από χθες τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ενώ σήμερα η τιμή του ενισχύεται εκ νέου και διαπραγματεύεται έως τα 101,94 δολάρια. Η Τεχεράνη άφησε να εννοηθεί ότι προετοιμάζεται για μια πιο έντονη φάση της σύγκρουσης, ενώ εκτόξευσε πυραύλους και προς την Ιορδανία, διευρύνοντας τη γεωγραφική έκταση των εχθροπραξιών.

Ούτως ή άλλως, η σύγκρουση συνεχίζει να επεκτείνεται πέρα από τη διμερή αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν. Οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη νότια Σαουδική Αραβία, προκαλώντας πυρκαγιές σε αρκετές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας, βάσει της οποίας μια επίθεση εναντίον ενός μέλους αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων των χωρών που συμμετέχουν.

Σε ό,τι αφορά την ΕΚΤ, η σημερινή αύξηση των επιτοκίων θεωρείται δεδομένη. Η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έχει ουσιαστικά προεξοφληθεί πλήρως από την αγορά, και το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί κυρίως στη συνέντευξη Τύπου και στον τρόπο με τον οποίο η Κριστίν Λαγκάρντ θα σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές ομολόγων.

Ξένοι αναλυτές αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων, χωρίς ωστόσο να δεσμευθεί για κάτι τέτοιο, καθώς οι νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό φαίνεται ότι θα αναθεωρηθούν προς τα πάνω σε σχέση με τον Ιούνιο. Βεβαίως, αυτό από μόνο του δύσκολα θα αποτελέσει έκπληξη για τις αγορές, καθώς οι προσδοκίες για τις επόμενες συνεδριάσεις έχουν ήδη μετακινηθεί σημαντικά προς την κατεύθυνση περαιτέρω σύσφιξης. Η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει οδηγήσει τις αγορές να προεξοφλούν περισσότερες από δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ έως τα μέσα του επόμενου έτους, με συνολική αύξηση 85 μονάδων βάσης.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται επιφυλακτικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να παραμένει αμετάβλητος, τον CAC στο Παρίσι να καταγράφει κέρδη 0,24% και τον βρετανικό FTSE100 να υποχωρεί σε ποσοστό 0,05%.

Με την έναρξη των συναλλαγών στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.715,87 μονάδες με άνοδο 0,52%.

Σε θετικό έδαφος κινείται και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 1,07% στις 3.208,06 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Optima Bank, ενισχυμένη 1,82% στα 12,32 ευρώ, και ακολουθούν με κέρδη άνω του 1% η Εθνική (+1,65%) και η Alpha Bank (+1,23%). Σε θετικό έδαφος και οι μετοχές των Eurobank (+0,83%), Τρ. Πειραιώς (+0,62%), CrediaBank (+0,52%) και Τράπεζα Κύπρου (+0,19%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2:1 με 55 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 28 σε αρνητικό και 68 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 21,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,59 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, πέραν των τραπεζών, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Helleniq Energy, ενισχυμένη 1,35% στα 17,97 ευρώ, και ακολουθούν οι τίτλοι των Jumbo (+1%), Allwyn (+0,95%), ΔΕΗ (+0,89%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,68%) και Lamda Development (+0,66%). Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι ΔΑΑ (+0,58%), ΕΥΔΑΠ (+0,50%), Τιτάν (+0,29%), ElvalHalcor (+0,14%) και Viohalco (+0,12%).

Στον αντίποδα βρίσκεται η Coca-Cola HBC με απώλειες 0,76% και ακολουθούν οι Aegean (-0,34%), Motor Oil (-0,22%), Metlen (-0,21%), Aktor (-0,20%), Cenergy (-0,17%) και ΟΤΕ (-0,10%).