ΔΥΠΑ: Πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας από 100+ επιχειρήσεις στην 57η «Ημέρα Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, συμμετέχουν στην 57η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, συμμετέχουν στην 57η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Η διήμερη διοργάνωση φέρνει σε άμεση επαφή όσους αναζητούν εργασία με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό, προσφέροντας τη δυνατότητα για ενημέρωση και συνεντεύξεις χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και να παρουσιάσουν το επαγγελματικό τους προφίλ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αποθήκη Γ΄ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α΄ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4), από τις 10:00 έως τις 18:00 και τις δύο ημέρες.

Άμεση επαφή υποψηφίων και επιχειρήσεων

Οι «Ημέρες Καριέρας» είναι ένας από τους βασικούς θεσμούς της ΔΥΠΑ για τη σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι υποψήφιοι αποκτούν άμεση πρόσβαση σε πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης και οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν ανθρώπινο δυναμικό με τις δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται.

Στελέχη της ΔΥΠΑ θα βρίσκονται στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρέχοντας ενημέρωση για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα της Υπηρεσίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη σταθερή παρουσία της ΔΥΠΑ κοντά στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, με στόχο περισσότερες άμεσες συναντήσεις και προσλήψεις.