Μπρατάκος (ΕΒΕΑ) - 90η ΔΕΘ: Νέο παραγωγικό συμβόλαιο για τη χώρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ χαρακτήρισε το 2026 ως σημείο μετάβασης.

Με την ομιλία του Προέδρου του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννη Μπρατάκου, άνοιξε επίσημα το πρόγραμμα εκδηλώσεων του περιπτέρου του Επιμελητηρίου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση των εγκαινίων τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ στην ενότητα για την ενέργεια παρενέβη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, θέτοντας το πλαίσιο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων στον ενεργειακό τομέα.

Κεντρικός άξονας της παρουσίας του ΕΒΕΑ στη φετινή ΔΕΘ είναι το αίτημα και η πρόταση για ένα «Νέο παραγωγικό συμβόλαιο της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης», θέτοντας στην αιχμή του δημοσίου διαλόγου τα ερωτήματα για το αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των έκτακτων ευρωπαϊκών πόρων.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ χαρακτήρισε το 2026 ως σημείο μετάβασης. Όπως σημείωσε, το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο που κινητοποίησε επενδύσεις, επιτάχυνε μεταρρυθμίσεις και στήριξε τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Πλέον, η οικονομία περνά σε μια νέα φάση, όπου το βάρος μετατοπίζεται στην ίδια την παραγωγική της δυναμική.

«Όσο περιορίζεται η συμβολή των έκτακτων ευρωπαϊκών πόρων, τόσο περισσότερο θα μετρά η ικανότητα της οικονομίας να κινητοποιεί μόνη της νέα κεφάλαια, να δημιουργεί νέα εισοδήματα, να ενισχύει την ποιότητα των επιχειρηματικών σχεδίων και να μετατρέπει την καινοτομία σε πραγματική οικονομική αξία», τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Παρά τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, την ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας και την επιστροφή των επενδύσεων, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υπογράμμισε τις ανοιχτές προκλήσεις της αγοράς, εστιάζοντας στο επενδυτικό και παραγωγικό κενό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς και στο υψηλό ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, στις πιεστικές ελλείψεις δεξιοτήτων, αλλά και στο ιδιωτικό χρέος και τη γραφειοκρατία, παράγοντες που αφαιρούν πολύτιμους πόρους και χρόνο από την παραγωγική δραστηριότητα.

Για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων, το ΕΒΕΑ προτείνει ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο, που θα παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο με συγκεκριμένες προτεραιότητες και διάρκεια:

1. Επιχειρηματικό Περιβάλλον: Φορολογική σταθερότητα, μείωση διοικητικών βαρών, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και αποτελεσματικότερη Δικαιοσύνη.

2. Χρηματοδοτικά Εργαλεία: Διασφάλιση ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δε θα αφήσει κενό ρευστότητας, επιτρέποντας και στις μικρότερες επιχειρήσεις να επενδύσουν, να ψηφιοποιηθούν και να μεγεθυνθούν.

3. Τεχνολογία & Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρόσβαση των MμΕ στα εργαλεία AI, στη γνώση και στις απαραίτητες δεξιότητες.

4. Ανθρώπινο Δυναμικό: Ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και ουσιαστικότερη σύνδεση της παιδείας με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ αναφέρθηκε στις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν τις επόμενες ημέρες στο περίπτερο του Επιμελητηρίου, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της ανταγωνιστικότητας: από το ενεργειακό κόστος, τις εξαγωγές, τη βιομηχανία και την αγροδιατροφή, μέχρι τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις δεξιότητες και τη σύνδεση των μεγάλων επιχειρήσεων με το οικοσύστημα των startups.

«Η επόμενη ημέρα για την Ελλάδα θα κριθεί από την ποιότητα των επιλογών μας. Λιγότερο από το ύψος ενός ακόμη χρηματοδοτικού πακέτου και περισσότερο από το αν θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Από το αν θα κινητοποιήσουμε περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια. Από το αν θα δώσουμε στις μικρότερες επιχειρήσεις τα εργαλεία για να μεγαλώσουν.

Από το αν θα επενδύσουμε στην τεχνολογία και στους ανθρώπους μας. Αυτό είναι το νέο παραγωγικό συμβόλαιο που έχει ανάγκη η χώρα. Το ΕΒΕΑ θα είναι παρόν με προτάσεις, πρωτοβουλίες και με τη δυνατή φωνή των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί», είπε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μπρατάκος.