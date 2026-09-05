Δενδιας - 90η ΔΕΘ: Η «Ατζέντα 2030» ως πλαίσιο μετάβασης στην καινούργια εποχή

Υπάρχει μια νέα φιλοσοφία, που επιδιώκει να μετατρέψει την πατρίδα μας από απλό πελάτη αγοράς συστημάτων σε συμπαραγωγό, τόνισε ο υπ. Άμυνας.

Με την σημείωση πως σήμερα σε ότι αφορά την άμυνα της Ελλάδας «πνέουν άνεμοι αλλαγής και μεγάλης αλλαγής» ξεκίνησε την ομιλία του ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας στα εγκαίνια του ενιαίου διακλαδικού περιπτέρου υπό τον Συντονισμό του ΥΠΕΘΑ, με το οποίο οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας σημείωσε πως με το συγκεκριμένο περίπτερο στη φετινή ΔΕΘ, το Υπουργείο, δείχνει πως η συγκεκριμένη αλλαγή έχει γίνει αντιληπτή: «προσπαθούμε να τρέξουμε και να προλάβουμε αυτά τα οποία πρέπει η χώρα να έχει για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε τυχόν απειλή, από οπουδήποτε και αν προέρχεται» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας καλωσορίζοντας τους επισκέπτες στο περίπτερο του ΥΠΕΘΑ.

Η «Ατζέντα 2030» ως πλαίσιο και οι αμυντικές επενδύσεις

Η «Ατζέντα 2030» σύμφωνα με τον Υπουργό είναι ένα συνεκτικό πλαίσιο μετάβασης σε αυτή την καινούργια εποχή που έχουν αλλάξει όλα. «Αλλά εκτός από αυτό, γιατί είμαστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλω να σας πω ότι είναι και ένα καινούργιο οικονομικό υπόδειγμα. Ένα καινούργιο οικονομικό υπόδειγμα για το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, νομίζω και ένα καινούργιο υπόδειγμα για τον ελληνικό δημόσιο τομέα. Εμείς στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, αλλά και στον προϋπολογισμό έτσι είναι γραμμένο, μιλάγαμε για αμυντικές δαπάνες. Εμείς επιδιώκουμε από εδώ και πέρα να μιλάμε για αμυντικές επενδύσεις. Μια νέα δηλαδή φιλοσοφία, που επιδιώκει να μετατρέψει την πατρίδα μας από απλό πελάτη αγοράς συστημάτων σε συμπαραγωγό», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Ο ΥΠΕΘΑ εξήγησε πως η άμυνα από δημοσιονομικό βάρος επιδιώκεται να μετατραπεί σε συντελεστή αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αύξησης του εθνικού πλούτου, σε παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης ενώ τόνισε πως για να γίνει αυτό θέλει συγκεκριμένες παραμέτρους, συγκεκριμένα πλαίσια στα οποία πρέπει να λειτουργήσει το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας με πρώτο την δημοσιονομική πειθαρχία. «Δεν χαλάμε λεφτά που δεν έχουμε. Οι δαπάνες μας είναι μέσα σε αυτά που έχουμε», τόνισε ο κ. Δένδιας. «Ξέρετε πολύ καλά ότι ακριβώς επειδή χαλάγαμε αυτά που δεν έχουμε, χρεοκοπήσαμε. Αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί», προσέθεσε ο ΥΠΕΘΑ που εξήγησε πως καθώς ζούμε, όπως είπε, σε πληθωριστικούς καιρούς και «το χρέος θα πρέπει να αποκλιμακωθεί και ως απόλυτο ποσό», στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας επιδεικνύεται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή.

«Πρέπει λοιπόν και στον τομέα της άμυνας να παράξουμε προϊόντα, εξαγώγιμα προϊόντα, για να πετύχουμε, πρώτον, εξαγωγές, δεύτερον, μείωση των εισαγωγών. Αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε μπροστά», τόνισε ο κ. Δένδιας στην ομιλία του και αναφέρθηκε στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Εθνικής 'Αμυνας.

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση -και έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Υπουργός- που κατέθεσε το πρώτο στην ιστορία μας Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, δώδεκα και οκτώ χρόνια. Πρέπει να υπάρχει ορατότητα, πού πάμε και τι κάνουμε. Δεν είναι νοητό ο εκάστοτε Υπουργός, ο εκάστοτε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ να αποφασίζει χωρίς κανέναν προγραμματισμό τι θέλει, τι χρειάζεται, πότε χρειάζεται. Πρέπει να υπάρχει στην αγορά καθαρός προγραμματισμός, ώστε το σύστημα καινοτομίας και αμυντικές εταιρείες να προετοιμάζονται. Οι επενδύσεις στην άμυνα δεν γίνονται από τη μια ημέρα στην άλλη. Και ξαναλέω, εμείς θέλουμε εταιρείες που παράγουν στην Ελλάδα, δεν θέλουμε πράκτορες, αντιπροσώπους ξένων εταιρειών», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Στόχος η ενίσχυση των επενδύσεων

Ο αναπτυξιακός ρόλος είναι επίσης σημαντικός σύμφωνα με τον ΥΠΕΘΑ: «Αυτή τη στιγμή, συνολικά εγχώρια, η άμυνα παράγει το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Το νούμερο είναι στα όρια του κωμικού, εάν λάβει κανείς υπόψιν ότι μέχρι το 2004 είχαμε δαπανήσει για την άμυνα της χώρας σε σημερινές τιμές 270 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή οκτώ φορές παραπάνω από το ποσό του RRF (σ.σ Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Recovery and Resilience Facility της Ε.Ε). Αυτή η επένδυση δεν μπορεί να οδηγήσει σε 0,7% ελληνική παραγωγή. Από το 2023 λοιπόν και μέχρι σήμερα έχουμε προχωρήσει σε μια τελείως νέα προσέγγιση. Έχουμε συμβασιοποιήσει εξοπλιστικά προγράμματα 6,8 με 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά από αυτά, το 1,5 δις διοχετεύεται στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και δημιουργώ ειδικό γραφείο στη Διεύθυνση Εξοπλισμών ακριβώς για να παρακολουθεί αυτές τις επενδύσεις», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας τόνισε πως στο πρόγραμμα του αντιαεροπορικού/αντι-drone θόλου της χώρας που συμβασιοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες μετέχουν ήδη 19 ελληνικές εταιρείες με το ποσό παραγωγής από ελληνικές εταιρείες να είναι της τάξης των 753 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον ΥΠΕΘΑ ο συγκεκριμένος θόλος είναι ο πρώτος θόλος που θα παραχθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος και ακριβώς επειδή παράγεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, μπορεί να εξαχθεί στο ευρωπαϊκό έδαφος. «Δηλαδή ό,τι παράγουμε μπορούμε να το εξαγάγουμε. Ο πρώτος θόλος στην Ευρώπη, ο πρώτος θόλος που θα έχει παραγωγή στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δυνατότητες ανοίγονται», τόνισε ο ΥΠΕΘΑ. Ο κ. Δένδιας σημείωσε πως στο πρόγραμμα των Belharra, στη τελευταία φρεγάτα με αλλαγή στη συμφωνία το 25% των φρεγατών παράγεται ήδη στην Ελλάδα.

Η εποχή της καινοτομίας

Οι παραπάνω, σημείωσε ο ΥΠΕΘΑ, είναι εξελίξεις που πριν από λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητες, «Όπως αδιανόητο θα ήταν ότι τα ελληνικά εργοστάσια του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας -όχι συνυπολογίζοντας στον ιδιωτικό τομέα- 31/12 του 2026 θα παράγουν 15.000 drones ετησίως. Και αυτό είναι ακόμη η αρχή», ανέφερε ο ΥΠΕΘΑ.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στα τέσσερα αντι-drone συστήματα που ήδη έχουν κατασκευάσει ελληνικά χέρια με έρευνα του ΚΕΤΑΚ: «τον «Κένταυρο», τον «Υπερίωνα» , τον «Τηλέμαχο» και τον «Τεύκρο». Τέσσερα διαφορετικά συστήματα αντι-drones, το πλήρες σύστημα για όλες τις χρήσεις», ανέφερε ο ΥΠΕΘΑ ενλω επισήμανε ότι πριν από λίγες μέρες στις φυλακές της Λάρισας το σύστημα «Τεύκρος», και μάλιστα το «Τεύκρος 2» της προηγούμενης γενιάς «κατέβασε» από πτήση του ένα drone που μετέφερε παράνομα κινητά και ναρκωτικά μέσα στις φυλακές ενώ ο «Τεύκρος 3» παρουσιάζεται στη ΔΕΘ στο κοινό. «Μπορούμε με αυτά που παράγουμε στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας να καλύψουμε συνολικά τις ανάγκες της πατρίδας μας. Για τον «Κένταυρο» τα ξέρετε, ο «Κένταυρος» έχει δοκιμαστεί στη μάχη, δεν χρειάζεται άλλη διαφήμιση», ανέφερε ο ΥΠΕΘΑ.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως η «Ατζέντα 2030» προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ενάρετο υπόδειγμα. Ένα υπόδειγμα, όπως είπε, που διέπεται από τη λογική της εξοικονόμησης και της αναδιανομής στο προσωπικό των πόρων οι οποίοι εξοικονομούνται. «Η στρατιωτική οικογένεια, εξαιτίας της κρίσης, υπέστη- το ξέρουμε όλοι, αυτό συνέβη σε όλη τη χώρα, αλλά εγώ γι' αυτό μιλάω σήμερα, για τη στρατιωτική οικογένεια- πτώση του επιπέδου ζωής της. Όμως δεν είναι ανεκτό αυτό και δεν είναι και σωστό. Δεν είναι εθνικά ανεκτό οι Έλληνες στρατιωτικοί να ωθούνται στους μη έχοντες. Και είναι υποχρέωση της Πολιτείας να βοηθήσει και να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής τους. Είναι συνολικά υποχρέωση της Πολιτείας να ανασυστήσει τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες να χωρίζονται στους έχοντες και στους μη έχοντες», ανέφερε ο ΥΠΕΘΑ στην ομιλία του.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε την πεποίθηση πως «η Ελλάδα μπορεί να παράξει πλούτο, πως η χώρα μπορεί, όπως σημείωσε, να δημιουργήσει και να στηρίξει ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, που θα μεταβάλει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, θα αυξήσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, γιατί αυτός, σχολίασε, είναι ο κύριος δρόμος που οδηγεί στην εθνική επιβίωση. «Και όσο αφορά εμάς, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, μπορώ να σας πω με αβίαστη βεβαιότητα ότι αν η «Ατζέντα 2030» ακολουθηθεί, αν ο σχεδιασμός αυτός ακολουθηθεί μέχρι το 2030, τότε το 2030 η πατρίδα μας θα έχει όχι μόνο τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του Ελληνισμού, αλλά πιθανότατα μία από τις πιο ισχυρές περιπτώσεις Ενόπλων Δυνάμεων, αν όχι τη πιο ισχυρή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ