ΗΠΑ και Βενεζουέλα ανακοίνωσαν «ιστορική» πετρελαϊκή συμφωνία

Η συμφωνία εκχωρεί στις ΗΠΑ τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση 17 στρατηγικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, με δυνητικά αποθέματα άνω των 65 δισ. βαρελιών αργού.

Η Ουάσιγκτον και το Καράκας ανακοίνωσαν μια «ιστορική» πετρελαϊκή συμφωνία, η οποία εκχωρεί στις ΗΠΑ τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση 17 στρατηγικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, με δυνητικά αποθέματα άνω των 65 δισ. βαρελιών αργού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το deal τη «μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία», υποστηρίζοντας ότι «υπερδιπλασιάζει» τα πετρελαϊκά αποθέματα των ΗΠΑ και θα οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, χωρίς κόστος για τους Αμερικανούς φορολογουμένους. Ανέφερε ακόμη ότι η συμφωνία κλείστηκε «σε στενή συνεργασία» με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες και όμιλο «ιδιωτικών εταιρειών».

Η συμφωνία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου (SPR) να έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 1982 και την Ουάσιγκτον να έχει δεσμευτεί να αποδεσμεύσει σταδιακά 172 εκατ. βαρέλια για να περιορίσει τις πιέσεις στην προσφορά και στις τιμές.

Από την πλευρά της Βενεζουέλας, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες έκανε λόγο για «επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων» στη χώρα και «φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος».. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε ότι σχεδόν 100 δισ. δολάρια ιδιωτικών κεφαλαίων θα κατευθυνθούν στη χώρα, δημιουργώντας χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην ανοικοδόμηση της οικονομίας της. Το μέγεθος του διακυβεύματος είναι τεράστιο: η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, άνω των 303 δισ. βαρελιών, αλλά η σημερινή παραγωγή της παραμένει πολύ χαμηλότερη από τις δυνατότητές της.

Επιφυλάξεις

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι εάν αυτά τα αποθέματα μπορούν πράγματι να μετατραπούν σε σημαντικά αυξημένη παραγωγή. Μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στις αρχές της χρονιάς που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του μέχρι τότε προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να εντατικοποιηθεί εκ νέου η αξιοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου της χώρας αυτής, υπό δική του πατρονία., όμως απαιτούνται τεράστια κεφάλαια για την αποκατάσταση των υποδομών και την αύξηση της εξόρυξης. Παράλληλα, οι προηγούμενες κρατικοποιήσεις και οι συγκρούσεις με ξένους ομίλους, μεταξύ των οποίων η ExxonMobil, εξακολουθούν να τροφοδοτούν επιφυλάξεις. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πετρελαϊκοί κολοσσοί χρειάζονται μακροχρόνια πολιτική και θεσμική σταθερότητα πριν δεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς παραμένει ο κίνδυνος μια μελλοντική κυβέρνηση της Βενεζουέλας να αλλάξει εκ νέου τους «κανόνες του παιχνιδιού».

«Το κυριότερο πρόβλημα στη Βενεζουέλα» είναι «η ασφάλεια», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζον Κίλνταφ, αναλυτής της Again Capital. Κατά την άποψή του, η Ουάσιγκτον πιθανόν επιδιώξει να δημιουργήσει «ένα είδος κρατικής ζώνης όπου θα μπορούν να εγκατασταθούν αμερικανικές εταιρείες, να ασκούν τις δραστηριότητές τους χωρίς να υφίστανται συνέπειες» και να «εξαλείψει τον πολιτικό κίνδυνο που συνοδεύει συνήθως τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα».

Σύμφωνα με τον Χόρχε Πινιόν, ερευνητή στο Ινστιτούτο Ενέργειας του πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αρκετές «σκοτεινά σημεία», ιδιαίτερα όσον αφορά τον κίνδυνο κάποια μελλοντική κυβέρνηση της Βενεζουέλας να αλλάξει απρόσμενα τους «κανόνες του παιγνιδιού», θέτοντας υπό αμφισβήτηση οποιαδήποτε συμφωνία που υπογράφεται σήμερα.

Για τον ίδιο, οι πετρελαϊκοί κολοσσοί χρειάζονται «σταθερότητα» και εγγυήσεις για τις πελώριες επενδύσεις που κάνουν, όπως σημείωσε σε δηλώσεις του στο AFP.