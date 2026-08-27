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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κάτω Μονοκαρυά Ευβοιας

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κάτω Μονοκαρυά Ευβοιας
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Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Τελευταία ενημέρωση 15:30

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 και στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Ιστιαίας.

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Πυρκαγιά
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